Stadt Zug Saugbagger geht auf der Lorze in Flammen auf Ein schwimmender Saugbagger hat beim «Brüggli» in Zug gebrannt. Zwei Arbeiter konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen. Als Brandursache steht ein technischer Defekt im Vordergrund.

Löscharbeiten beim brennenden Saugbagger. Bild: PD

Spektakuläre Szenen beim «Brüggli» am Dienstag kurz vor Mittag: Auf der Lorze, kurz vor dem Übergang in den Zugersee, ging ein schwimmender Saugbagger in Flammen auf. Der Saugbagger war zu jenem Zeitpunkt mit mit dem Absaugen von Geröll vom Flussgrund beschäftigt.

Der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Zug gelang es, die Flammen vom Ufer aus sowie mit dem Ölboot zu bekämpfen und zu löschen. Wie die Zuger Polizei mitteilt, befanden sich bei Brandausbruch zwei Arbeiter im Alter von 29 und 53 Jahren auf der schwimmenden Plattform. Einer von ihnen konnte durch das hüfttiefe Wasser ans Ufer waten und seinen Kollegen mit einem weiteren Boot in Sicherheit bringen. Beide Arbeiter blieben unverletzt.

Die Feuerwehr inspiziert den gelöschten Saugbagger. Bild: PD

Als Vorsichtsmassnahme wurde durch die Feuerwehr bei der Einmündung der Lorze in den Zugersee eine Ölsperre errichtet. Die Brandursache steht noch nicht fest und wird durch den Kriminaltechnischen Dienst der Zuger Polizei untersucht. Im Vordergrund steht ein technischer Defekt. Im Einsatz standen Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Zug und Mitarbeitende des Feuerwehrinspektorats, des Amts für Umwelt und der Zuger Polizei. (sfr)