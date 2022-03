Stadt Zug Seit dem Lockdown ist das Fischereimuseum Zug geschlossen – der Grund ist ein Wasserschaden Entferntes Museumsinventar, ausgehobener Boden und geleerte Aquarien: Nach zwei Jahren aufwendiger Arbeit, neigen sich die Bauarbeiten im Museum dem Ende zu. Ende April soll es wieder für Besucherinnen und Besucher eröffnet werden.

Das Fischereimuseum Zug ist wegen aufwendiger Bauarbeiten aufgrund eines Wasserschadens bereits seit zwei Jahren geschlossen. Bild: Roger Zbinden (27. April 2019)

Aufgrund von coronabedingten Schutzmassnahmen schloss das Zuger Fischereimuseum in der Unteren Altstadt seine Pforten am 17. März 2020. Doch auch während der Zeit der Lockerungen und bis heute, zwei Jahre später, ist weiterhin das Plakat über die Schliessung aufgrund der Bundesverordnung an der Eingangstüre befestigt und das Museum geschlossen. Was ist da los? Wurde das beliebte Fischereimuseum tatsächlich wegen der Pandemiemassnahmen heruntergewirtschaftet und bleibt dauerhaft geschlossen?

Daniel Gloor, Präsident des Fischereivereins Zug, kann die Annahmen abschwächen: «Aufgrund eines weitreichenden Wasserschadens, der fast das ganze Erdgeschoss des Museums betroffen hat, musste zwangsläufig der Boden entfernt und neu aufbereitet werden.» Dabei wurden in Zusammenarbeit mit externen Projektleitern die nötigen Arbeiten von Herbst 2021 bis Frühling 2022 durchgeführt. «Um die Bauarbeiten im Herbst starten zu können, musste bereits ab Frühsommer das Museumsinventar aus dem Erdgeschoss abgebaut und entfernt werden», führt Gloor weiter aus.

Wegen des massiven Wasserschadens musste zwangsläufig der Boden im Erdgeschoss entfernt und neu aufbereitet werden. Bild: PD

Alle Fische wurden in den See zurückgesetzt

Bei den Arbeiten wurden Aquarien geleert und gereinigt, sowie alle sanitären Einrichtungen rückgebaut. «Dafür haben wir vorgängig alle Fische in den See zurückgesetzt», so Gloor. Der neue Aufbau des Bodens hatte in der Bauphase einige technische Herausforderungen mit sich gebracht. Gloor präzisiert:

«Der Aufbau des Bodens musste beispielsweise entsprechend ausgelegt werden, damit künftig das Wasser auch wieder optimal abfliessen kann.»

Der ganze Boden im Erdgeschoss musste so ausgelegt werden, dass das Wasser in Zukunft optimal abfliessen kann und es nicht erneut zu solchen Schäden kommt. Bild: PD

Zwischenzeitlich sind alle Bauarbeiten abgeschlossen und die Einrichtung bereits wieder an ihrem ursprünglichen Ort. Durch die Bauarbeiten ist viel Dreck entstanden, der sich bis ins Obergeschoss erstreckt. Geplant ist die Wiedereröffnung in etwa einem Monat.

«Das Vereinsleben, welches für das Fischereimuseum wichtig ist, hat in den letzten zwei Jahren sehr gelitten — das Museumspersonal ist durch den Fischereiverein Zug akkreditiert und muss nun für die Wiedereröffnung entsprechend wieder zusammengetrommelt werden», so Gloor weiter.

Bis zur Wiedereröffnung müssen die Pumpen einwandfrei funktionieren

Ebenfalls bis zur Eröffnung muss entsprechend alles gereinigt werden und die technische Inbetriebnahme stattfinden. Hierbei müssen alle Funktionstests durchgeführt werden, wobei ebenfalls Spezialisten wie Taucher mit dabei sein müssen. Dies bereitet Gloor schon etwas Bauchweh und er hofft, dass die Technik und die Pumpen, die zwei Jahre nicht mehr gelaufen sind, auch wieder einwandfrei funktionieren. Gloor erklärt weiter:

«Sobald die technische Inbetriebnahme einwandfrei durchgeführt wurde, können wir in gemeinsamer Arbeit mit dem Zuger Amt für Wald und Wild den Neubesatz der Aquarien und der Brutanlage angehen.»

Ansonsten hatte der Fischereiverein Zug keine grosse Mühe, durch die Coronazeit zu kommen. «Da wir für die Aquarien und Brutanlagen beispielsweise kein Wasser, keinen Strom und kein Futter für die Fische während dieser zweier Jahre gebraucht haben, hatten wir auch glücklicherweise viel weniger Ausgaben. Das hat uns sehr geholfen», sagt Daniel Gloor abschliessend.