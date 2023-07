Stadt Zug Sie wollten iPhones stehlen: Polizei fasst zwei mutmassliche Einbrecher Sie sind mitten in der Nacht in einen Laden eingebrochen und haben iPhones geklaut. Zumindest einer der Einbrecher ist geständig.

Symbolbild eines Einbruchs. Bild: Silas Stein / DPA

Zwei junge Männer sind in der Nacht auf Dienstag um kurz vor 4 Uhr gewaltsam in einen Laden in der Stadt Zug eingebrochen und haben elektronische Geräte gestohlen. Auf der Anfahrt zum Tatort hat die Polizei einen verdächtigen Mann angehalten, schreibt die Zuger Polizei in einer Mitteilung. Er habe iPhones im Wert von mehreren Tausend Franken dabeigehabt.

Die Polizei verhaftete den mutmasslichen Einbrecher. Bei der Befragung habe er gestanden, am Einbruch beteiligt gewesen zu sein, schreibt die Polizei weiter.

Den zweiten Mann konnte die Polizei zunächst nicht finden. Bis am Dienstagnachmittag einem Polizist in Zivil an der Aabachstrasse in Zug ein Mann auffiel, auf den die Beschreibung des gesuchten, mutmasslichen Einbrechers passte. Der Mann wurde kontrolliert und vorläufig festgenommen.

Bei den beiden Beschuldigten handelt es sich um marokkanische Staatsangehörige Anfang 20. Die Staatsanwaltschaft hat beim Zwangsmassnahmengericht für beide Untersuchungshaft beantragt. (lil)