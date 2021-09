Stadt Zug Siegerprojekt für die Erweiterung des Herti-Schulhauses erkoren Viel Holz und ein sorgfältiger Einbezug der bestehenden Bauten. Dies verspricht das Projekt, welches für die Vergrösserung der Schulanlage im Hertiquartier ausgewählt wurde.

Der geplante Innenhof des erweiterten Schulhauses Herti in der Stadt Zug. Visualisierung: PD

Nun steht fest, wie die Erweiterung der Schulanlage Herti in der Stadt Zug aussehen wird. Die Jury des Architekturwettbewerbes hat das Projekt «Eduardo» des Teams Burkard Meyer Architekten (Baden) und Landschaftsarchitekt Maurus Schifferli (Bern) auserkoren. «Dem Team ist es gelungen, die anspruchsvolle und vielschichtige Aufgabe mit Bravour zu lösen und ein Projekt zu entwickeln, das in jeder Beziehung überzeugt», so die zuständige Zuger Stadträtin Eliane Birchmeier.

Wie die Stadt in ihrer Mitteilung schreibt, schwang das Projekt bei allen Kriterien, sowohl bei der Architektur und Funktionalität, wie auch der Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Etappierung klar obenauf. Das Projektteam erweitert die Schulanlage zu einem Campus, der sich im Zusammenspiel von Architektur und Freiraum als stimmungsvolles Ganzes präsentiert. Die räumliche Kleinteiligkeit orientiert sich an den Bedürfnissen jenen, die es nutzen und schafft anregende und gleichzeitig überschaubare Strukturen. Durch die Abfolge von weiten und engen Räumen, in denen unterschiedliche Spiel-, Sport-, und Aufenthaltsbereiche angeordnet sind, werden altersgerechte und äusserst stimmungsvolle Orte geschaffen. Der Bezug zur unmittelbar angrenzenden, ursprünglichen Bebauung aus den Anfängen des Stadtquartiers bleibt mit dem sorgfältigen Einbezug der Bestandsbauten in das Gesamtkonzept erhalten, welche als integraler Teil der Anlage schonend saniert werden. Besonders gelobt wurde die gewählte Etappierung, die in der ersten Etappe sämtliche Nutzungen in einem Neubau zusammenfasst und dadurch für die zweite Etappe eine hohe Flexibilität und den nötigen Spielraum für mögliche Anpassungen im Raumbedarf schafft.

Die geplante Terasse des erweiterten Schulhauses Herti in der Stadt Zug. Visualisierung: PD

Das Projekt «Eduardo» wird nun unter der Leitung des Baudepartements der Stadt Zug weiterbearbeitet. Gemäss dieser ist es das Ziel, im Sommer 2023 mit den Bauarbeiten zu starten, damit die 1. Etappe wie geplant im Schuljahr 2026/27 bereitsteht.

Gemäss der Stadt wird die Zahl der Schülerinnen und Schüler im Schulkreis Herti/Letzi aufgrund des anhaltenden Bevölkerungswachstums weiter ansteigen. Die dringend notwendige Erweiterung der Schulanlage Herti wurde 2020 mit dem Start des Wettbewerbsverfahrens an die Hand genommen. Der zweistufige Projektwettbewerb im offenen Verfahren hatte zum Ziel, ein städtebaulich, architektonisch und pädagogisch hochwertiges Gesamtkonzept zur Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Herti zu evaluieren, das in zwei Etappen realisierbar ist.