Stadtrat will Velos auf Kantonsstrassen verbannen – Parlamentarier wehren sich

Die Vernehmlassungsantwort der Stadt Zug zur kantonalen Velonetzplanung ist publik geworden, weil sie der Stadtrat dem Grossen Gemeinderat der Stadt Zug in seiner Antwort auf die Motion Velostadt beigefügt hatte. Die Motion Velostadt war im September vergangenen Jahres von Maria Hügin (FDP), Jérôme Peter (SP), Stefan Huber (GLP), Christoph Iten (Die Mitte) und Patrick Steinle (ALG) eingereicht worden. In seinem Zwischenbericht beantragte der Stadtrat mit Verweis auf die kantonale Velonetzplanung eine Fristerstreckung, um so die übergeordneten Vorgaben in die Ortsplanung einzubeziehen. Der GGR ist auf diesen Antrag eingetreten.