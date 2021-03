Stadt Zug Startschuss für den neuen Ökihof im Göbli Nachdem die Stimmberechtigten sich letzten Herbst an der Urne für den Objektkredit aussprachen, wurde nun der Spatenstich gefeiert.

Spatenstich zum Baustart des neuen Ökihofs im Göbli an der Industriestrasse. Im Bild von links: Christine Langhans (Leiterin Brockenhaus), Heidi Hauenstein (Präsidentin Frauenzentrale), Peter Hebeisen (Präsident GGZ), Sergio Minelli (Bauleiter Saredi AG), Maria Hügin Birrer (Geschäftsführerin GGZ), Paul Knüsel (Leiter Hochbau), Eliane Birchmeier (Stadträtin) und Jascha Hager (Stadtingenieur). Bild: Stefan Kaiser (Zug, 9. März 2021)

Eliane Birchmeier, Vorsteherin des Stadtzuger Baudepartements, stösst symbolisch eine Schaufel in die Erde auf einer noch unbebauten Wiese. Hier, in der Peripherie der Stadt Zug, im Quartier Göbli, wird der neue Ökihof realisiert. Die Ansprache hält sie kurz, fokussiert sich aufs Wesentliche; vor allem auf die Freude, den Bau endlich vorantreiben zu können. Sie sagt:

«Dem Spatenstich sind viele Jahre der Planung vorausgegangen. Nun dürfen wir einen weiteren, wichtigen Schritt unternehmen.»

Letztes Jahr im Herbst sprachen sich die Stimmberechtigten deutlich für den Objektkredit aus: Gut 88 Prozent der Stimmenden sagten Ja. Kosten wird das Gebäude insgesamt 20,9 Millionen Franken. Wobei 13,3 Millionen davon in den Gebäudeteil investiert werden, in welchem sich künftig die Frauenzentrale und GGZ@Work einmieten werden. Das Recyclingcenter selber wird 7,6 Millionen Franken kosten.

Der Zeitplan für das Projekt ist straff. In knapp zwei Jahren soll der Ökihof in Betrieb sein – Ende 2022 also. Die Übergabe an die Verantwortlichen soll schon Mitte nächstes Jahr möglich sein, gibt Paul Knüsel, Leiter Hochbau der Stadt Zug, Auskunft. Birchmeier zeigt sich zuversichtlich, dieses Ziel einhalten zu können. «Immer vorausgesetzt natürlich, dass wir keine Überraschungen erleben», sagt sie und lächelt.