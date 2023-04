Stadt Zug Sturm sorgt für Riesenwellen im «Zugermeer» Der Zugersee ist bekannt für hohen Wellengang, wenn es stürmt. Als «Mathis» über das Land fegte, entstanden besonders eindrückliche Bilder.

5 Bilder 5 Bilder Der Sturm «Mathis» sorgte im Zugersee für starken Wellengang. Bild: Daniel Hegglin (Zug, 31. 3. 2023)

Meterhoch türmte sich die Gischt der Wellen, als diese gegen die Uferbefestigung des Zugersee in Zug peitschten: Der Zugersee glich am vergangenen Freitag, als der Sturm Mathis über die Zentralschweiz erging, einer Meeresbrandung. «Zugermeer», wurde der See deshalb auf Social Media schon getauft.

Gemacht hat die imposanten Bilder der Zuger Fotograf Daniel Hegglin, der mit seiner Kamera immer wieder am Zugersee unterwegs ist und eindrückliche Bilder macht. Auch für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zug ist er jeweils im Einsatz als Fotograf. Hegglin kann aber nicht nur stürmisch, sondern auch romantisch, wie die Bilder unten zeigen (mme)