Stadt Zug SVP-Fraktion möchte WWZ-Kundinnen und -Kunden mit drei Millionen Franken unterstützen Weil wegen dem Ukraine-Krieg die Einkaufspreise bei Strom und Gas bei der WWZ aktuell «explodieren», verlangt die Partei in der Motion «Entlastung – Jetzt – bei den Strom- und Gaspreisen in der Stadt Zug» den Strombeziehenden im Rahmen ihrer Nachfrage 2021 Beträge pro Haushalt gutzuschreiben.

Die städtische SVP möchte Stadtzugern wegen der Preiserhöhung der WWZ bei Gas und Strom finanziell unter die Arme greifen. Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 11. Juli 2021)

In der Motion «Entlastung – Jetzt – bei den Strom- und Gaspreisen in der Stadt Zug» verlangt die städtische SVP-Fraktion, dass im Jahre 2023 und allenfalls darüber hinaus, der Betrag des gesamten Ertragsüberschusses des Jahres 2021 des Finanz- und Verwaltungsvermögens in der Höhe von 3,316 Millionen Franken anteilmässig an sämtliche städtische Kunden der WWZ zurückfliessen. Der Betrag solle den Strombeziehenden im Rahmen ihrer Nachfrage 2021 gutgeschrieben werden.

Die Stadt Zug sei seit längerem der grösste Aktionär der WWZ und hält aktuell 20,1 Prozent des Aktienkapitals, heisst es in der Motion. Gemäss kürzlichem Antrag des Stadtrates solle dieser Anteil weiter aufgestockt werden. Denn andere Zuger Gemeinden seien kaum beteiligt (2,1 Prozent) und der Kanton mit lediglich fünf Prozent. Mit den Erträgen der WWZ-Aktien erzielte die Stadtkasse in den letzten zehn Jahre Erträge von fast 35 Millionen Franken.

Baldige Besserung der Lage wird nicht erwartet

Aus aktuellen Gründen seien die Einkaufspreise bei Strom und Gas auch bei der WWZ «explodiert», steht in der SVP-Motion weiter. Die Preise würden im Konzessionsgebiet ab 2023 um 38,6 Prozent steigen. Diese Preisexplosion belaste alle Haushalte, aber auch KMU-Betriebe.

Gemäss WWZ-Medienmitteilung könne zudem nicht erwartet werden, dass sich die Lage bald bessere. Darum müsse jetzt gehandelt werden, wie der Motion weiter zu entnehmen ist. Denn die WWZ selber schreibe, dass «die höheren Beschaffungskosten über die Anpassung der Energietarife ab 2023 sukzessive zurückfliessen.»

Die Stromeigenproduktion der WWZ betrage lediglich 20 Prozent der Nachfrage, 80 Prozent der Produktion müsse extern teuer eingekauft werden, beim Gas sind es gegen 100 Prozent. Es könne 2023 von einem Beitrag von geschätzt 100 Franken mehr pro Haushalt gerechnet werden.