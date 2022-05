Stadt Zug SVP-Fraktion will ein Badeprovisorium auf der Oeschwiese Da sich die Sanierung des Strandbads Zug noch etwas ziehen dürfte, fordert die Fraktion den Stadtrat auf, das Areal teilweise schon freizugeben.

«Nach zwei Jahren ‹Corona-Time› mit all den unerfreulichen Einschränkungen haben wir jetzt die allergrösste Sommerlust draussen den Sommer wieder zu geniessen und uns befreit wieder gemeinsam zu treffen.» Das schreibt die Stadtzuger SVP-Fraktion im Postulat mit Titel: «Mit der Sommerfrische nach Corona proaktiv aus dem Stadthaus zur innovativen Strandbad- Vergrösserung: Oeschwiese subito ‒ jetzt».

Die Forderung: Der Stadtrat soll raschmöglichst ein Badeprovisorium auf dem südlichen Teil der «Oeschwiese am See» prüfen und «umgehend» zu Gunsten der Öffentlichkeit realisieren.

Wie in der kürzlichen Debatte im GGR und in den beiden Kommissionen festgestellt, dauert es aufgrund fundierter Abklärungen noch einige Monate bis das Stimmvolk über die Investitionen von 1,5 Millionen Franken für die Strandbaderweiterung abstimmen kann. Der Grosse Gemeinderat segnete den Betrag an der Sitzung im Mai ab.

Die Eröffnung der ganzen Anlage ist auf die Badesaison 2025 angesagt. In der Zwischenzeit sollen die Zugerinnen und Zuger der SVP-Fraktion nach das Oeschareal von der westlichen Seite, vom bestehenden Strandbad aus bereits betreten und teilweise benützen dürfen. (vv)