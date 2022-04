Stadt Zug Test für neue Bushaltestelle beim Brüggli Die Bushaltestelle Brüggli besteht bislang nur von Zug in Richtung Cham. Neu soll diese durch eine Haltestelle in der Gegenrichtung ergänzt werden.

Die Bushaltestelle Brüggli besteht derzeit nur in Richtung Cham. Bild: Baudirektion Zug/PD

Noch existiert auf der Chamerstrasse in Zug auf der Brücke über die Lorze beim Brüggli nur eine Bushaltestelle in Richtung Cham. Zukünftig soll den Fahrgästen auch eine Haltestelle in der Gegenrichtung angeboten werden, teilt die kantonale Baudirektion mit.

Anhand eines vierwöchigen Feldversuchs möchte das Tiefbauamt «Erkenntnisse zu den Verkehrsauswirkungen sowie zum Verkehrsverhalten auf dem Knoten Chamer-/Letzistrasse gewinnen». Verlaufe der Test positiv, solle die neue Haltestelle später eingerichtet werden.

Anpassungen an der Markierung

Besagter Feldversuch beginnt am 3. Mai und dauert vier Wochen. Die zusätzliche Bushaltestelle benötige vorderhand keine baulichen Massnahmen. Es seien lediglich geringfügige Anpassungen an der Strassenmarkierung notwendig.

Für die Markierungsarbeiten müssen einzelne Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt werden. U«m den Verkehrsfluss aufrecht zu erhalten, werden diese Arbeiten ausserhalb der Verkehrsspitzen durchgeführt», teilt die Baudirektion weiter mit. (bier)