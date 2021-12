Stadt Zug Urs Bertschi tritt per Ende Jahr als Gemeinderat zurück Nach 20 Jahren Tätigkeit im Zuger Stadtparlament wird SP-Gemeinderat Urs Bertschi von allen politischen Ämtern zurücktreten.

Urs Bertschi. Bild: PD

Wie dem Rücktrittsschreiben Bertschis zu entnehmen ist, beginne für ihn mit 65 Jahren nicht das Leben, sondern «bloss eines ohne Politik.» Für ihn sei es nie das Ziel gewesen, «in meinem noch gefühlt jungen Alter dereinst das Alterspräsidium im GGR anzustreben.»

Urs Bertschi verabschiedet sich aus dem Rat, ganz ähnlich wie er 2001 gekommen sei: «während einer laufenden Legislatur, einfach so und ganz lautlos.» Der Rechtsanwalt politisierte in der SP-Fraktion und führte lange auch die Bau- und Planungskommission (BPK). Er habe die Entwicklung und das wohl der Stadt Zug mitgestalten dürfen. «Hin und wieder ist mir dies ganz gut gelangen, ab und zu bin ich mit meinen Ideen und Ansichten auch gescheitert.» Die Zeit im Gemeinderat war für ihn «eine spannende und auch lehrreiche Zeit, geprägt von vielen persönlichen Begegnungen, die ich nicht missen möchte», so Bertschi. (haz)