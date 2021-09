Stadt Zug Urs Hubatka übernimmt den Chefposten im Werkhof Seit dem Jahr 2013 wurde der Werkhof in einer Co-Leitung geführt. Die beiden Stelleninhaber werden bald pensioniert.

Urs Hubatka Bild: PD

Der städtische Werkhof erhält laut einer Mitteilung mit Urs Hubatka per 20. September eine neue Leitung. Er tritt die Nachfolge von Roland Pfister und Peter Roos an, die den Werkhof seit 2013 in einer Co-Leitung führten und beide in absehbarer Zeit pensioniert werden.

Roland Pfister wechselt in die IT-Abteilung der Stadt Zug und wird für die Schnittstelle zum Werkhof verantwortlich zeichnen. Peter Roos wird neu stellvertretender Leiter des Werkhofs.

Urs Hubatka bringt laut Mitteilung eine langjährige Führungserfahrung im Bereich Tiefbau mit. Als gelernter Maschinenmechaniker bildete er sich zum Technischen Kaufmann weiter. 1994 trat er in die Büwe Tiefbau AG in Rotkreuz ein. 2001 wurde er zum Kaufmännischen Leiter befördert und 2016 in die Geschäftsleitung berufen. (bier)