Von den Tücken der Technik: Ein Selbstversuch hinter dem Tresen am Foodfestival «gluscht!» Von Donnerstag bis Sonntag konnten sich die Besucherinnen und Besucher der Foodfestivals «gluscht!» durch die Gerichte von 60 verschiedenen Anbietern probieren. Unsere Redaktorin warf einen Blick hinter den Verkaufstresen.

Das Probier-Foodfestival «gluscht!» lockte am Wochenende zahlreiche Zugerinnen und Zuger an die Seepromenade. So auch am Freitagabend. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 12. 5. 2023)

Freitagnachmittag, 16 Uhr. Noch sind die Festbänke auf dem Landsgemeindeplatz spärlich besetzt. Das wird sich in den kommenden paar Stunden ändern, wenn der Feierabend die Menschen ins Wochenende entlässt und sich diese bei den derzeit spärlichen Sonnenstunden am Zugerseeufer vergnügen.

Von Donnerstag bis Sonntag wurden einige unter ihnen wohl von den zahlreichen Essensständen überrascht, die den Quai säumten. Dort, zwischen Katastrophenbucht und Vogelvolière, fand sich die letzten vier Tage das reinste Schlaraffenland. Das Foodfestival «gluscht!» (siehe Box) verbreitete seine Gerüche nach frittierten Kartoffelspiessen und Churros, nach asiatischen Köstlichkeiten und deftigen Burgern in der Altstadt.

Gerichte aus 60 verschiedenen Ländern konnten beim Foodfestival in Zug probiert werden. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 12. 5. 2023)

Redaktorin unternimmt den Selbstversuch

Unter dem Zelt ist es heiss. Normalerweise stehe ich auf der anderen Seite des Tresens, dort, wo man die Getränke kauft. Am Freitagnachmittag ist es andersrum. Am Foodfestival wage ich den Selbstversuch: Wie fühlt es sich an, zahlreiche Durstige mit Getränken zu bedienen? Einen Essensstand hätte ich zwar bevorzugt, doch ich wurde hier eingeteilt, an der Bar Nummer 3, bei Nicole Spillmann, kurz Nici. Seit vielen Jahren ist sie Mitglied des Vereins MX Projects und mit dessen Präsidenten, Ramon Landtwing, eng befreundet. Dieser hat heuer das viertägige Festival organisiert und veranstaltet.

Vier Tage schlemmen Bereits vor zehn Jahren fand die erste Zuger «gluscht!» unter der Leitung des Vereins Gluscht Schweiz statt. Seit 2018 wird das Foodfestival durch den Verein Gluscht Worldwide vorangetrieben. Für die Durchführung der Zuger Ausgabe wurde der Veranstalter MX Projects unter der Federführung von Ramon Landtwing betraut. Das Konzept des Festivals ist laut seinen Initianten einzigartig. So soll es ein möglichst breites Angebot an Gerichten aus aller Welt bereithalten, deren Probierportionen jeweils nicht mehr als zehn Franken kosten dürfen. Zudem darf es jedes Gericht am Festival nur einmal geben. (gy)

Die Einweisungen sind schnell erledigt: zwei Franken Depot für die Getränkeflaschen und -dosen, Leergut in die richtigen Harassen stellen, immer nett lächeln. Die grösste Sorge bereitet mir das Kopfrechnen: Es gibt Gründe, warum ich beruflich schreibe und nicht mit Zahlen jongliere. Doch Nici kann mich beruhigen: «Rund 85 Prozent der Leute bezahlen mit Karte», sagt sie.

Gegen 16 Uhr nimmt der Betrieb zu. Feierabendbier ist jetzt hoch im Kurs, ja allem voran, weil dieses zwischen 16 und 16.30 Uhr nur die Hälfte des Preises kostet. Allmählich wird es stressig, ich gebe mein Bestes, schnell zu rechnen, denn offenbar haben sich die Leute genau heute entschieden, besonders barfreudig zu bezahlen. Doch irgendwie macht der Stress Spass. Die Leute sind gut aufgelegt und reagieren meist verständnisvoll auf Fehler. So lacht auch ein Herr, der für eine bestellte Weissweinflasche einen Pinot noir erhält, das Missgeschick munter weg. Mir selbst ist das ein wenig peinlich.

Für rund zwei Stunden wagte unsere Redaktorin den Selbstversuch hinter dem Tresen. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 12. 5. 2023) Nicole Spillmann (links) und Kristina Gysi waren ein gutes Team. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 12. 5. 2023) Ein paar Impressionen des Selbstversuches der Redaktorin Kristina Gysi.

Um etwa Viertel nach fünf wird es richtig hektisch – zumindest für meinen Geschmack. Ein Kühlschrank ist ausgestiegen, ausserdem kann das Bezahlgerät nicht mehr geladen werden. Plötzlich stehen viele Leute hinter dem Tresen, es wird eng, und die Schlange vor der Bar länger. Als das Bezahlgerät bei einer Kundin besonders lange keinen Wank macht, werde ich unruhig. Es ist ein unangenehmes Gefühl, dazustehen, die Blicke vieler durstiger Leute auf mir, und das Einzige, das ich will, ist, dass dieses vermaledeite Gerät endlich reagiert. Die Tücken der Technik.

Wenig später ist meine rund zweistündige Schicht zu Ende, und ich bin weniger erleichtert, als ich das zunächst gedacht hätte. Nici und ich waren ein gutes Team. «Du kannst nächstes Mal grad wieder kommen», sagt sie zum Abschied. Und ich bin ein bisschen stolz.

Festival lockte viele Gäste an

Samstag, 19 Uhr. Heute bin ich privat hier. Mit knurrendem Magen und voller Erwartungen. Und offenbar mit der gesamten Zuger Bevölkerung. Das Foodfestival ist sehr gut besucht, an den meisten Ständen haben sich lange Schlangen gebildet. Die Sinne werden von der breiten Geruchskulisse vernebelt, die sich alle paar Meter verändert.

Nach einem Spiess mit frittierten Kartoffelscheiben, einem asiatischen Sesam-Reisgericht und einer Nutella-Crêpe ist der Bauch gefüllt. Ein kurzer Besuch bei Bar Nummer 3 zeigt: Es ist wieder ordentlich was los. Als ich Nici zuwinke, witzelt sie: «Ah super, kannst gleich nach hinten kommen!» Doch heute bin ich froh, einfach nur Gast sein zu dürfen.