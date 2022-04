Stadt Zug Zurlaubenhof-Abstimmung findet am 19. Juni statt – vorher kann sich die Bevölkerung vor Ort ein Bild machen Die Tage der offenen Türe finden am 21. Mai und am 4. Juni statt.

Der Grosse Gemeinderat der Stadt Zug (GGR) winkte den Kauf des Zurlaubenhofs für eine Summe von 65 Millionen Franken mit 34 Ja-Stimmen und keiner Gegenstimme durch. Zu dieser Summe kommt nochmals ein Rahmenkredit von 5 Millionen Franken für wertvermehrende Investitionen.

Auf dem Gelände des Zurlaubenhofs zwischen der Hofstrasse und der Zugerbergstrasse im Süden der Stadt Zug sind drei Baufelder nutzbar. Im GGR scheiterte ein Vorschlag, welcher die Liegenschaft für 15 Jahre mit einem Bauverbot belegen wollte.

Bei einem Ja soll es eine Mitwirkung geben

Segnet das Stadtzuger Stimmvolk den Kauf ab, will der Stadtrat die Bevölkerung zu einer Mitwirkung einladen. Eine detaillierte Gebäudeanalyse vom Januar 2021 geht von einem Bau- und Unterhaltsbedarf von rund 6 Millionen Franken in den nächsten zehn Jahren aus. Der Zuger Stadtrat will dabei von einem Zurlaubenhof-Fonds nichts wissen. Die GLP hatte diese Idee mittels einer Interpellation ins Spiel gebracht.

Vor der Abstimmung am 19. Juni können Interessierte an zwei Tagen – 21. Mai und 4. Juni – sich selber ein Bild vom Zurlaubenhof und seiner Umgebung machen.

Den barocken Herrschaftssitz im Süden der Stadt Zug baute einst die Familie Zurlauben. Diese war vom 17. Jahrhundert bis ins erste Drittel des 18. Jahrhunderts in der Stadt und im Amt Zug tonangebend. Sie machten ihr Geld vor allem mit Geschäften mit dem französischen Königshof. (mo)