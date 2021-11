Stadtentwicklung Stadt Zug: Dritte öffentliche Mitwirkung zur Ortsplanung Die räumliche Gesamtstrategie Zug 2040 und das Konzept Mobilität und Freiraum werden der Bevölkerung vom 3. November bis zum 5. Dezember zur Mitwirkung unterbreitet.

Die Stadt Zug, wie auch alle anderen Gemeinden im Kanton, arbeitet derzeit an der Ortsplanungsrevision, die das Bundesgesetz über die Raumplanung alle 15 Jahre vorschreibt. Nun gehen die räumliche Gesamtstrategie Zug 2040 sowie das Konzept Mobilität und Freiraum in die öffentliche Mitwirkung, wie die Stadt mitteilt. In der Stadt Zug wurden bereits in zwei Mitwirkungsverfahren Rückmeldungen aus der Bevölkerung eingeholt, die in die Ausarbeitung der vorliegenden stadträtlichen Strategie eingeflossen sind.

Am 28. September hat der Stadtrat von Zug die Räumliche Gesamtstrategie Zug 2040 und das Konzept Mobilität und Freiraum zu Handen der dritten öffentlichen Mitwirkung verabschiedet, am 29. September wurden die Unterlagen in der Bau- und Planungskommission diskutiert und am 2. November dem Grossen Gemeinderat vorgestellt.

Öffentlicher Diskussionsanlass am 20. November

Die Bevölkerung ist eingeladen, am 20. November, 9 bis 16 Uhr, im Restaurant Five Moods an der Dammstrasse 22 in Zug, an einem öffentlichen Anlass mit Politik, Verwaltung und Fachleuten die Strategie des Stadtrats zu diskutieren. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Zudem besteht die Möglichkeit, bis zum 5. Dezember Rückmeldungen zur Räumlichen Gesamtstrategie Zug 2040 und zum Konzept Mobilität und Freiraum einzubringen, entweder per E-Mail an baudepartement@stadtzug.ch oder per Post an Baudepartement Stadt Zug, Stadthaus, Gubelstrasse 22, 6301 Zug. Auf der Mitwirkungs- und Informationsplattform www.ortsplanung-zug.ch sind alle Informationen und Dokumente sowie der Link zur Anmeldung für die Veranstaltung aufgeschaltet. (rh)