Leserbrief Stadtgestaltung in Zug: Leider bisher nur leere Worthülsen «Eine Leitschnur Richtung Zukunft», «Zuger Zeitung» vom 2. Mai

Es ist erfreulich zu vernehmen, dass das Baudepartement, das heisst der Stadtrat, der Stadtarchitekt und der Stadtplaner, mit hehren Vorsätzen zukünftig Wert auf die Meinung der Bevölkerung legen will. Leider erwiesen sich solche Bezeugungen bisher immer als leere Worthülsen. Was den Postplatz betrifft, wurden von Seiten der Bevölkerung bereits im Vorfeld und vor dessen Fertigstellung eingepflanzte Bäume zur Begrünung gewünscht – genützt hat es nichts! Der Platz stiert bis auf weiteres in seiner designten Kahlheit vor sich hin, inklusive die ebenfalls gestylten, verankerten Beton-Bänke, die an Kranken-Tragbahren erinnern.

Pflanzentöpfe, wie sie im Sommer an der Bahnhofstrasse aufgestellt werden, ersetzen keine Schatten spendende Bäume. Den Einwand, dass wegen im Boden verlegten Leitungen keine Bäume mehr gepflanzt werden könnten, wurde schon damals vorgebracht, aber die Bevölkerung glaubt diesen Begründungen einfach nicht mehr: Wo kein Wille ist, ist auch kein Weg! Vor einiger Zeit wurde von der Stadt für das Areal Bundesplatz ein Wettbewerb für eine neue Verkehrsführung mit Neugestaltung lanciert (Ausführung hoffentlich ohne exotische Kirschbäume!).

Die von den Anwohnern vermutete Realisierung entpuppte sich dann diesen Frühling aber nur als «Öffnung» des Platzes zur Stadt, mit der kein besonders grosser Wurf gelungen ist. Anstelle der dichten Busch-Bepflanzung, in der vorher sich streitende Spatzen einiges an Leben zelebrierten, steht nun eine mit Kunststoff ummantelte Sitzplattform auf Asphalt als «freches Szenario» für Rollbrettfahrer, die diese an Sonntagen als Sprungschanze nutzen können. Grossen Worten, wie Kleinstadt mit zukunftsorientierter Stadtbaukultur, Leitschnur mit Stadtraumkonzept Zug 2050, Smart City, Siedlungsbegrenzung, Sorge tragen zu Grünflächen, Berücksichtigung von Doppelfunktionen und Mobilitätsräumen et cetera Taten folgen zu lassen, und deren Umsetzung mit allen Vorgaben unter einen Hut zu bringen, ist eine überaus herausfordernde Aufgabe.

Madeleine Treichler Gilgen, Zug