Stadtparlament Die Stromversorgung der Stadt Zug – wie sicher ist diese? Die Wasserwerke Zug (WWZ) müssen laut Konzession Elektrizität in genügender Menge bereitstellen. Kann sie das auch in einer Notlage fragt die SP-Fraktion im Grossen Gemeinderat der Stadt Zug.

Das momentan grösste Risiko, um wirtschaftlichen Schaden anzurichten, ist ein heftiger Stromausfall. Auch in der Stadt Zug. «Eine permanent intakte Stromversorgung ist deshalb von höchstem Interesse», schreibt die SP-Fraktion in einer Interpellation «zur Sicherheit der Stromversorgung im Gebiet der Stadt Zug». Allerdings werden sich die Rahmenbedingungen in der nächsten Zeit ändern. 2022 stellen in Deutschland die letzten Atomkraftwerke den Betrieb ein, in der Schweiz werden ebenfalls die beiden Kraftwerke Beznau abgestellt. Treten Engpässe auf, dann im Winterhalbjahr. Ein ähnlicher Vorstoss ist – für das Zuger Kantonsgebiet – im Kantonsrat hängig.

CO 2 -neutrales Methanol wird verwendet