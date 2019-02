Starker Auftritt von Jasmin Güntert aus Alosen im internationalen Feld Beim Junioren-Weltcup-Final im italienischen Baselga di Pinè ist die Eisschnellläuferin in ihrer Paradedisziplin Massenstart auf den fünften Platz gefahren.

Die 19-Jährige zeigte einmal mehr ein sehr engagiertes Rennen. Beim ersten Zwischensprint sicherte sie sich als Erste drei Punkte. In der Weltcup-Gesamtwertung im Massenstart belegt Güntert den ausgezeichneten 8. Rang. Am kommenden Wochenende stehen, ebenfalls in Baselga di Pinè, die Junioren-Weltmeisterschaften auf dem Programm. (bier/pd)