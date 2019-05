In Cham wird eine Sozialraumanalyse vorgenommen Wie wird der öffentliche Raum in Cham genutzt und erlebt? Das möchte die Jugend- und Gemeinwesenarbeit von Passantinnen und Passanten wissen.

Die Jugend- und Gemeinwesenarbeit der Einwohnergemeinde Cham (JGWA) geht mittels einer sogenannten Sozialraumanalyse der Frage nach, wie sowohl in Cham lebende als auch in Cham arbeitende Personen den öffentlichen Raum nutzen und erleben. Als Sozialraum wird der Lebensraum bezeichnet, in welchem Menschen agieren, sich begegnen und miteinander in Kontakt treten, heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde Cham.

Kernstück der Sozialraumanalyse ist ein eigens dafür gebauter Parcours, an welchem Passantinnen und Passanten auf spielerische Art und Weise Aussagen über Qualität, Bedürfnisse, soziale Interaktion und Verbesserungspotenzial des genutzten öffentlichen Raums machen können. So könnten sie zum Beispiel mit einer Schnur markieren, wohin sie gehen, um Sport zu treiben oder sich mit jemandem zu treffen, per «Chugelibahn» ihre Mobilitätsart anzeigen oder mit einer Flaschenpost mitteilen, womit ein Ort aufgewertet werden könnte. «Wir freuen uns, mit dem spannenden und abwechslungsreichen Parcours in der ganzen Gemeinde präsent zu sein und sind gespannt, welche Erkenntnisse wir gewinnen werden», wird Christian Plüss, Bereichsleiter der JGWA in der Mitteilung zitiert.

Parcous an über 20 Standorten

Nach dem Startschuss zur Sozialraumanalyse von gestern Nachmittag auf dem Rigiplatz werden laut Gemeinde im Verlauf der nächsten Wochen über 20 weitere Standorte folgen. Darunter seien der Villettepark, das Teuflibach, das Alterszentrum Büel, das Strandbad sowie Standorte in Lindencham und Hagendorn. Alle Passantinnen und Passanten seien herzlich eingeladen, am Parcours teilzunehmen.

Bereits an der Gewerbeausstellung Choma fühlte die Gemeinde mittels eines Stimmungsbarometers den Puls der Bevölkerung zum «Cham von heute». Dies mit dem Ziel, diesen Ist-Zustand als Diskussionsbasis für die erste Mitwirkungskonferenz zur Ortsplanungsrevision, die Auftaktkonferenz vom 13./14. September, zu verwenden. Die Analyse der JGWA soll nun weitere Erkenntnisse und Eckpunkte schaffen, um basierend darauf gemeinsam mit der Bevölkerung über das «Cham von morgen» zu diskutieren. Daraus werde dann in der ersten Phase der Ortsplanungsrevision ein Raumentwicklungskonzept entstehen.

Neue Projektideen generieren

Gleichzeitig erhofft sich die JGWA wichtige Inputs für eigene künftige Projekte. «Unser Team möchte die Bevölkerung bei der Teilhabe an der Gesellschaft und Gemeinschaft unterstützen. Die Erkenntnisse aus der Sozialraumanalyse ermöglichen uns, aktuelle Bedürfnisse aufzudecken und somit neue Projektideen zu generieren, die mit der und für die Bevölkerung angegangen werden können», erklärt Christian Plüss. Somit sei klar, dass die Aussagen aus der Sozialraumanalyse auf dem einen oder anderen Weg in die Gestaltung von Chams Zukunft einfliessen werden – ganz nach dem übergeordneten Motto der Ortsplanungsrevision «Vision 2040 – Cham gemeinsam gestalten».