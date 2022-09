Statistik Vornamen, Gäste und Steuereinnahmen: Die Broschüre «Der Kanton Zug in Zahlen» liefert aktuelle Informationen Für die Zusammenstellung der Zahlen arbeitet die Zuger Kantonalbank jeweils mit der Fachstelle für Statistik des Kantons Zug zusammen. Die Publikation ist nun online auf der Website verfügbar und kann in den Geschäftsstellen der Kantonalbank bezogen werden.

Es finden wieder mehr Touristen den Weg nach Zug – etwa um den Kolinplatz zu besichtigen. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 14. Juli 2020)

In Zusammenarbeit mit der Fachstelle für Statistik des Kantons Zug veröffentlicht die Zuger Kantonalbank jüngst die neueste Ausgabe der Broschüre «Der Kanton Zug in Zahlen». Sie beinhaltet aufschlussreiche Zahlen über den Kanton und die Gemeinden, über die Bevölkerung, die Finanzen und über die wirtschaftliche Entwicklung.

So kommt etwa aus, dass die Anzahl der eingetragenen Unternehmen im Kanton Zug 2021 erneut gewachsen ist. Interessant ist laut Medienmitteilung auch der Blick auf die Steuern: In den Gemeinden Baar, Steinhausen und Walchwil fielen 2021 die Steuereinnahmen tiefer aus; aber nur in Steinhausen ging dies mit einer Senkung des Steuerfusses einher. Erstmals seit fünf Jahren ist die umverteilte Summe im kantonalen Zuger Finanzausgleich rückläufig.

Mehr Reisende – mehr Gäste

2021 reisten im Bahnverkehr im Kanton Zug wieder rund 7,1 Millionen Personen, nachdem es 2020 coronabedingt einen starken Einbruch zu verzeichnen gab. Allerdings fehlen immer noch rund 3 Millionen Reisende, um das Passagieraufkommen von vor der Pandemie zu erreichen. Im Busverkehr gab es hingegen mit 13,8 Millionen Reisenden nochmals einen leichten Rückgang im Vergleich zu 2020.

Der Kanton Zug verzeichnete 2021 mit 37 Prozent zusätzlichen Übernachtungen ein Wachstum der Logiernächte; insbesondere der Anteil der Schweizer Gäste hat deutlich zugenommen. Im Schweizer Schnitt liegt das Wachstum an Logiernächten von 2020 zu 2021 bei 25 Prozent. Trotzdem liegt die Anzahl Logiernächte im Kanton Zug und schweizweit deutlich unter dem Niveau vor der Coronapandemie.

Beliebteste Vornamen

Anna ist der beliebteste Mädchenname im Kanton Zug, auf Platz zwei folgen Laura und Leonie. Bei den Knaben liegt Noah an der Spitze, danach folgt Matteo. Den dritten Platz teilen sich Ben, Leano, Leon und Luka.

Die Anzahl Rinder, Schafe und Schweine blieb im Kanton Zug nahezu konstant. Ein deutliches Wachstum ist jedoch beim Geflügel festzustellen: Gegenüber 2020 erhöhte sich die Anzahl um rund 14’400 Tiere und liegt nun bei insgesamt 83’193 Geflügelnutztieren.

Mit einem Quiz das Wissen testen

Die Broschüre «Der Kanton Zug in Zahlen» ist als Nachschlagewerk bei Privatpersonen, Schulen und Unternehmen beliebt und kann in allen 14 Geschäftsstellen der Zuger Kantonalbank kostenlos bezogen werden.

Die Publikation steht auch online unter www.zugerkb.ch/zug-in-zahlen zur Verfügung. Die Website bietet zudem ein kurzes Quiz mit einigen Fragen aus der Broschüre. (cro)