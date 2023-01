Stau-Alarm Autobahn A14 hält für Berufspendlerinnen auch diesen Morgen eine Prüfung bereit Man kennt es leider schon: Stau auf der A14 im Morgenverkehr wegen eines Unfalls. Am Mittwochmorgen ist es wieder so weit.

Pendlerinnen und Pendler, die von Zug her in Richtung Rotkreuz fahren, sind Stau gewohnt. Und auch an diesem Mittwochmorgen hält die A14 eine Prüfung für sie bereit: Wegen eines Unfalls zwischen Buchrain und der Verzweigung Rütihof herrscht wieder einmal Stau, der Überholstreifen ist blockiert.

Laut TSC beträgt der Zeitverlust 30 Minuten. Der Unfall muss sich am Mittwochmorgen etwa um 8 Uhr ereignet haben. (mme)