Der grosse Report Die Milliarden fliessen wieder: Dividendenschmaus mit Nebenwirkungen

Die 30 grössten Unternehmen an der Schweizer Börse haben für das Jahr 2022 eine rekordhohe Summe an die Aktionäre ausgeschüttet – auch auf Kosten der Investitionen. Allein 2,5 Milliarden Franken fliessen in die Kasse von einem dutzend Familien und Privatpersonen.