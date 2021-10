Steinhausen Das Velogeschäft Rüegg geht nächstes Jahr in neue Hände über Der Fachhändler Veloplus übernimmt ab 1. Januar 2022 das Traditionsgeschäft an der Bahnhofstrasse 38 in Steinhausen.

Inhaber Toni Rüegg in seiner Werkstatt. Bild: Stefan Kaiser (Steinhausen, 19. Februar 2021)

Die Suche nach einer Nachfolgeregelung des Familienbetriebs mit seiner über 100-jährigen Firmengeschichte war erfolgreich, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Veloplus, der Fachhändler für Velozubehör, Velos und E-Bikes, wird ab 1. Januar 2022 das Velogeschäft A. Rüegg in Steinhausen übernehmen. «Veloplus wird ab Januar das Fachgeschäft zu einem hochmodernen Veloplus-Laden umbauen und ab Frühling für Velofahrende aus dem Raum Zug der stationäre Ansprechpartner werden», heisst es in der Mitteilung.

Für die Besitzerfamilie Rüegg war nach über 100 Jahren und drei Familiengenerationen klar, dass an der Bahnhofstrasse 38 weiterhin ein Velogeschäft vertreten sein soll. «Wir freuen uns sehr, das Erbe der Familie Rüegg antreten zu dürfen und auf die neue Region mit vielen begeisterten Velofahrenden», wird Veloplus- Geschäftsführer Dominique Metz zitiert. Und Toni Rüegg vonseiten der Besitzerfamilie erklärt: «Ich freue mich riesig, dass wir mit Veloplus einen ausgewiesenen Fachhändler gefunden haben, der unsere hohen Qualitätsansprüche erfüllen kann. Ebenfalls ist es äusserst erfreulich, dass nicht nur der Standort, sondern auch unser eingespieltes Team und Know-how weiterhin vertreten bleiben wird.» Denn das bestehende Werkstattteam wird von Veloplus weiterbeschäftigt.

Ein grösserer Umbau steht bevor

Bevor die Eröffnung des neuen Veloplus-Standorts gefeiert werden kann, steht ab Januar ein intensiver Umbau an. Denn neu werden am selben Standort ab Frühling nicht mehr nur Velos und E-Bikes sowie Werkstattdienstleistungen angeboten, sondern das ganze Veloplus-Angebot. Dieses umfasst zusätzlich ein Velozubehör- und Bekleidungssortiment, verschiedene Ergonomie-Analysen sowie mehrere Produkt-Teststationen.

Für die Komplettierung des Laden-Teams sucht Veloplus noch mehrere Mitarbeitende. Der neue Veloplus-Laden in Steinhausen wird der elfte stationäre Laden des Fachhändlers sein. Daneben bewirtschaftet Veloplus einen Onlineshop, in dem rund 40 000 Produkte angeboten werden.