Steinhausen Die Überbauung Oele wird mit dem Label Schweizer Holz ausgezeichnet Bei den drei Wohngebäuden wurde zu 92 Prozent Schweizer Holz verwendet. Dafür wird die Bauherrschaft von der Lignum Holzwirtschaft Schweiz ausgezeichnet. Die Überbauung ist eine der ersten im Kanton Zug, welche das Label erhält.

Melanie Brunner (links) von der Lignum Holzwirtschaft Schweiz überreichte Esther und Kurt Struzina, Vertreter der Bauherrschaft Konsortium Familie Zürcher, das Label Schweizer Holz für die Überbauung Oele. Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 14. September 2021)

In einem kleinen, festlichen Rahmen mit rund einem Dutzend Gästen erhielten Esther und Kurt Struzina als Vertreter der Bauherrschaft Konsortium Familie Zürcher von der Lignum Holzwirtschaft Schweiz das Label Schweizer Holz für die Überbauung Oele an der Hochwachtstrasse in Steinhausen verliehen. Die Überbauung ist eine der ersten im Kanton Zug, welche dieses Label erhält.

Nur Holz und Holzstoffe, welche in der Schweiz gewachsen sind und hier verarbeitet werden, dürfen das Label tragen. Gebäude und Überbauungen, die mit dem Label ausgezeichnet werden, müssen mindestens zu 80 Prozent aus Schweizer Holz gebaut sein. Bei der Überbauung Oele wurde gar zu 92 Prozent Holz aus der Schweiz verwendet, erklärt Melanie Brunner von Lignum Zentralschweiz bei der Übergabe. Das übrige verbaute Holz muss aus Ländern oder Regionen mit vergleichbaren Produktionsbedingungen stammen.

Die Architektengemeinschaft Röck Baggenstos Architekten AG und AmreinHerzig Architekten GmbH aus Baar hat die drei sechsgeschossigen Gebäudekörper mit insgesamt 57 Wohnungen als reine, kompakte Holzbauten entworfen. Der Holzbau war eine Vorgabe der Bauherrschaft, die auch Waldbesitzerin ist. Dass sich der konstruktive Holzbau auch nach aussen manifestieren sollte, war für die Architekten von Anfang an klar.

1961 Kubikmeter Holz aus Schweizer Wäldern

Nebst der Vertretung der Bauherrschaft freute sich auch Architekt Thomas Baggenstos über die Würdigung der Häuser: «Die Bauherrschaft wollte klar von Anfang an Bauten aus Schweizer Holz und war bereit, auch mehr dafür auszugeben. Diese klare Haltung hat mich sehr begeistert.» Kurze Transportwege, Nachhaltigkeit sowie die Qualität in allen Phasen des Verarbeitungsprozesses seien die wesentlichen Vorzüge von Schweizer Holz.

«1961 Kubikmeter Holz aus Schweizer Wäldern wurden für die Überbauung Oele gebraucht, allerdings wächst in 95 Minuten so viel Holz auch wieder nach», erklärt Brunner. Denn die Lignum Holzwirtschaft Schweiz schafft mit nachhaltigem Denken und Handeln eine Balance. Sie kümmere sich um die optimale Pflege des Waldes sowie die Nutzung der einzigen erneuerbaren Ressource der Schweiz, des Roh- und Werkstoffs Holz. Sie verbessere ausserdem die unternehmerische Wettbewerbsfähigkeit und sichere Arbeitsplätze mit Perspektiven.

Klares Zeichen für Schweizer Holz gesetzt

Das Label Schweizer Holz wird in der ganzen Handelskette des Rohstoffs eingesetzt: vom Forstbetrieb und der Sägerei über den Holzhandel und den Schreiner bis zum Detailhändler. Konsequent angewendet, betont das Label die Merkmale von Schweizer Holz, signalisiert eine geschlossene Wertschöpfungskette und trägt dazu bei, die gesamte Schweizer Wald- und Holzwirtschaft langfristig zu stärken, heisst es von Seiten der Lignum Holzwirtschaft Schweiz.

Weiter setzt das Label überall ein klares Zeichen für Qualität, Herkunft, Nachhaltigkeit sowie Regionalität und Vertrauen. Ob Konsumenten Brennholz, Holzspielzeug oder Holzplatten kaufen oder ob sie einen Tisch aus Eiche anfertigen lassen oder ein Holzhaus bauen – auch sie können ein klares Zeichen für Schweizer Holz setzen – so wie Esther und Kurt Struzina vom Konsortium Familie Zürcher.