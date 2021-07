Steinhausen Die Wettbewerbsobjekte für die neue Durchgangsstation werden ausgestellt Die Ausstellung – die am Dienstag beginnt und bis Freitag dauert – zeigt, dass trotz der Vorgaben erstaunlich vielfältige Projekte entstanden sind.

Die bestehende Durchgangsstation in Steinhausen wird ersetzt. Bild: Matthias Jurt (19. März 2021)

(cro) Im September 2019 sprach sich der Zuger Kantonsrat für einen Objektkredit von 1,78 Millionen Franken für die Planung eines Ersatzneubaus der Durchgangsstation in Steinhausen aus. Ein Neubau für das im Jahr 1991 für rund 88 Asylsuchende erstellte Provisorium wird nötig, weil der heute 30 Jahre alte Komplex in baulicher, betrieblicher und hygienischer Hinsicht erhebliche Mängel aufweist, wie einer Mitteilung der kantonalen Baudirektion zu entnehmen ist.

Zur Ermittlung des Neubauprojekts wurde ein Projektwettbewerb im offenen Verfahren durchgeführt. «Das Ziel war, ein qualitätsvolles und kostengünstiges Projekt zu ermitteln, das sich gut in die bestehende Situation einfügt», wird Baudirektor Florian Weber zitiert.

Es wurden 32 Projekte fristgerecht eingereicht. Das Preisgericht sprach sich einstimmig für das Projekt Kägi & Fret der Zuger Arbeitsgemeinschaft Kollektiv Juma Architekten GmbH / Studio W aus. «Das Projekt der jungen Zuger Architekten überzeugt bezüglich Architektur und Freiraum, es ist gleichzeitig aber auch funktional und wirtschaftlich», beschreibt Kantonsbaumeister Urs Kamber das ausgewählte Projekt. Das Projekt Kägi & Fret sowie alle anderen Wettbewerbsbeiträge werden nun im Gemeindesaal Dreiklang in Steinhausen ausgestellt.

Architektin Justine Della Casa erläutert Baudirektor Florian Weber (links) und Andreas Hostettler, Vorsteher der Direktor des Innern, das Modell. Bild: PD

Ausstellungsdaten

Die Ausstellung der Wettbewerbsprojekte Durchgangsstation Asyl Steinhausen Ersatzneubau im Gemeindesaal Dreiklang in Steinhausen ist wie folgt geöffnet: Dienstag, 6., bis Donnerstag, 8. Juli 2021, jeweils von 9 bis 18 Uhr und am Freitag, 9. Juli, von 9 bis 15 Uhr. Das Publikum wird gebeten, sich an die aktuellen Coronaregeln zu halten.