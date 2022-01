Steinhausen Drei Parteien greifen nach dem Präsidium Nach der Rücktrittsankündigung von Hans Staub (Mitte) steht ein spannender Gemeinderatswahlkampf bevor.

Am 2. Oktober wählen die Steinhauserinnen und Steinhauser eine neue Gemeindepräsidentin oder einen neuen Gemeindepräsidenten. Bild: Matthias Jurt (14. August 2020)

Grüne und FDP wollen die nächste Gemeindepräsidentin oder den nächsten Gemeindepräsidenten in Steinhausen stellen. Sie werden für die Wahlen vom 2. Oktober Kandidaturen präsentieren, teilen die Ortsparteiverantwortlichen auf Anfrage unserer Zeitung mit. Die Mitte hat bereits nach der Rücktrittsankündigung ihres amtierenden Gemeindepräsidenten Hans Staub auf Ende Jahr bekanntgegeben, dass sie bei den Wahlen weder Sitz noch Vorsitz im Rat preisgeben will. Ihre Nominationsversammlung ist für den 5. Mai anberaumt.

Die Mitte war bei den Kantonsratswahlen 2018 in Steinhausen klar die wählerstärkste Partei (rund 31 Prozent). Dahinter folgten – unangefochten vor FDP und SVP (je 17 Prozent) – die Grünen (25 Prozent). Letztgenannte leiten daraus einen Anspruch auf einen zweiten Sitz im Gemeinderat ab. Derzeit sind die Grünen in der Person von Christoph Zumbühl dort vertreten. «Der Vorstand führt darum Gespräche mit potenziellen Kandidierenden für den Gemeinderat und das Gemeindepräsidium», schreibt das Steinhauser Ortspartei-Vorstandsmitglied Edith Seger. Namen könne man voraussichtlich Ende Februar bekanntgeben.

Knappe Entscheidung vor vier Jahren

Die FDP stellt «einen äusserst geeigneten Kandidaten» für die zurücktretende Gemeinderätin Carina Brüngger in Aussicht, versichert der interimistische FDP-Ortsparteipräsident Reto Schorta. Der Kandidat muss noch von der Nominationsversammlung bestätigt werden. Ob dieser Mann auch um das Gemeindepräsidium wetteifern würde oder aber die sich zur Wiederwahl stellende Esther Rüttimann, ist derzeit unklar. Rüttimann versuchte es bereits 2018 und lag in der Stichwahl nur gerade 17 Stimmen hinter Hans Staub.

Dessen angekündigter Rücktritt überrascht die Vertreter der meisten weiteren Steinhauser Parteien, die sich an unserer Umfrage beteiligten, nicht. Staub wird 16 Jahre im Gemeinderat gewesen sein, die letzten vier davon als Gemeindepräsident. Als solcher ist er im Vergleich zu Amtskollegen anderer Gemeinden kaum öffentlich in Erscheinung getreten. Es ist fraglich, ob ihm dieses Parkett liegt. Grünen-Vorstandsmitglied Edith Seger, die ihm für die lange Amtszeit im Generellen Anerkennung zollt, teilt diesen Eindruck: «In der Rolle Gemeindepräsident scheint Hans Staub nicht wirklich angekommen zu sein.» FDP-Politiker Reto Schorta sieht in Staub «eine gewinnende Person», hätte sich von ihm «als Primus inter Pares allerdings im Interesse der Gemeinde eine etwas stärkere Positionierung nach innen und nach aussen gewünscht».

Die Sehnsucht der SVP

Der SVP gilt Hans Staub als «ruhiger und solider» Politiker und «letztlich eher unauffällig», schreibt Ortsparteipräsident Livio Bundi. Letzteres führt er auf «mehrere Ressortwechsel» zurück. Sie hätte ihm eine weitere Legislatur zugetraut. Nun will die Partei die Gunst der Stunde nutzen und nach 2012 (Heinz Sennrich, der dann aus der SVP austrat) in den Gemeinderat zurückkehren. Am 25. März werden die Kandidaturen offiziell. Das Gemeindepräsidium ist laut Livio Bundi kein Thema.

Das gilt laut Ortsparteivorsteher Christian Bollinger auch für die SP. Bei ihr sei derzeit offen, ob sie überhaupt zur Gemeinderatswahl antreten wird. Sie kam bei den Wahlen 2018 auf rund sieben Prozent und erhielt damit am zweitwenigsten Stimmen. Nur die Grünliberalen (drei Prozent) schnitten schwächer ab. Sie liessen sich auf die Umfrage unserer Zeitung ebenso wenig verlauten wie die erst 2019 gegründete parat.