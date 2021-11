Steinhausen Ein eindrücklicher Neubeginn für den Jodlerklub Bärgblueme Das lange Warten ist vorbei: Mit einem Benefizkonzert beendete der Jodlerklub Bärgblueme Steinhausen den langen, durch Corona bedingten Unterbruch der Auftritte. Es war ein erfolgreicher Wiederbeginn.

Mit diesem Konzert in der St.Matthias-Kirche wolle der Jodlerklub ein positives Zeichen setzen, sagte der Präsident Josef Wüest bei der Begrüssung. Ein Zeichen der Verbundenheit mit denjenigen, die besonders unter der Pandemie zu leiden hätten. Darum ging der Erlös aus der Topfkollekte von den beiden Auftritten am Sonntagnachmittag und am Sonntagabend vollumfänglich an die LZ-Weihnachtsaktion der «Luzerner Zeitung».

Für die Gestaltung des anderthalbstündigen Auftritts hatte der Jodlerklub auf die bewährte Zusammenarbeit mit dem 12er-Chörli Lozärnerland zurückgegriffen. Diese Formation eines Männerchors pflege sowohl den Gesang wie die Geselligkeit, war bei der Vorstellung der Gastsänger zu hören. Von Ersterem konnten sich die Besucher einen Eindruck verschaffen. Die Verkleinerungsform beim Namen «Chörli» entspricht in keiner Weise dem Gesangsniveau, dem sich der Klangkörper unter der Leitung von Marcel Beerle verpflichtet.

Ein breit gefächerter Jodelgesang

Die beiden in ihrer Art sehr unterschiedlichen Sängerformationen boten ein vielseitiges Programm, das beim Publikum sehr gut ankam. Die ausgewählten Lieder widerspiegelten eine breite Palette von Gesangskultur. So kamen neben Liedern mit ernsthaftem Inhalt auch solche zum Zug, die inhaltlich mit einem Augenzwinkern menschliche Stärken und Schwächen aufs Korn nahmen. Musikalisch liessen die beiden Chöre nichts anbrennen und der gemeinsame Auftritt am Schluss ermöglichte eine Klangfülle, wie sie in der St.Matthias-Kirche nur selten zu hören ist.

Beim Jodlerklub Bärgblueme haben Auftritte von Jodlerinnen Tradition. So auch diesmal, als Vroni Fleischmann als Solistin auftrat, begleitet von ihrer Tochter Karin mit der Querflöte. Die vier Jodlerinnen sind nicht nur eine wichtige gesangliche Stütze im Chor, sie können auch ausserhalb des Jodels überzeugen, wie Anita Villiger als Moderatorin des Geschehens belegte. Als Geste des Dankes und der Anerkennung überreichten die jodelnden Männer ihren jodelnden Frauen je eine Rose.

Ein verdienter Veteran wird geehrt

Etwas verspätet, aber nicht minder herzlich wurde Hans Thomann, der im letzten Jahr seine 50-jährige Mitgliedschaft feiern konnte, als Ehrenmitglied gewürdigt. Umringt von seinen Jodlerkollegen und

-kolleginnen wurde ihm im Chor der Kirche eine «Musikalische Ehrenpalette» zuteil. Die Besucher konnten sich im Anschluss an das Konzert im Chilematt-Bistro verpflegen und sich dort zu einem gemütlichen Beisammensein mit den Klubmitgliedern treffen.