Steinhausen: Fahrzeug hinterlässt Ölspur Weil ein Lieferwagen während der Fahrt Öl verloren hat, musste die Knonauerstrasse gesperrt werden. Dies führte zu einem erhöhtem Verkehrsaufkommen auf dem angrenzenden Strassennetz.

Um das Öl zu binden und die Strasse zu reinigen, standen die Feuerwehren von Steinhausen und Knonaueramt Süd sowie mehrere Putzmaschinen im Einsatz. (Bild: PD/Zuger Polizei)

(rh) Am Donnerstagabend, 21. November, kurz vor 17 Uhr, ging bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei die Meldung ein, dass auf der Knonauerstrasse eine Ölspur festgestellt worden sei. Die ersten Abklärungen einer Patrouille vor Ort ergaben, dass die gemeldete Verunreinigung von einem Lieferwagen stammte. Der 30-jährige Lenker hatte den Ölverlust ebenfalls festgestellt und sein Fahrzeug abgestellt, wie die Zuger Polizei mitteilt.

Die Knonauerstrasse musste in der Folge bis 20 Uhr in beiden Richtungen gesperrt werden. Dies führte zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen auf dem angrenzenden Strassennetz. Um das Öl zu binden und die Strasse zu reinigen, standen die Feuerwehren von Steinhausen und Knonaueramt Süd sowie mehrere Putzmaschinen im Einsatz. Zusätzlich zu den Reinigungsarbeiten auf der Strasse, musste auch noch ein Abwasserschacht durch ein Kanalreinigungsunternehmen ausgepumpt werden. Grund für den Ölverlust am Lieferwagen dürfte ein beschädigter Dieselfilter sein.