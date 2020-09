Steinhausen: FDP-Vorschlag für Gewerbegutscheine bleibt chancenlos Eine gerechte Handhabung wäre schwierig, argumentierte der Gemeinderat - und konnte damit eine Mehrheit überzeugen.

Blick auf den Weiermattplatz im Zentrum von Steinhausen. Bild: Matthias Jurt (Steinhausen, 14. August 2020)

Viel besser als erwartet: Das Ergebnis der Steinhauser Rechnung 2019 lässt sich sehen. Es resultierte ein Überschuss von rund 8 Millionen Franken. Die FDP wollte, dass ein Teil dieses Geldes der steuerpflichtigen Bevölkerung direkt zurückgegeben wird - in Form von Gewerbegutscheinen. Die Partei scheiterte jedoch mit ihrem Plan an der Gemeindeversammlung vom Donnerstagabend. Nur wenige Hände gingen in die Höhe, als über den entsprechenden Antrag abgestimmt wurde. 94 Stimmberechtigte nahmen an der Gemeindeversammlung - an der erstmals eine Maskenpflicht galt - teil.

Präsident Mario Reinschmidt versuchte für die Idee seiner Partei mit dem Vorbild der Stadt Zug zu werben. Dort habe man mit der Pro-Zug-Karte, die in städtischen Geschäften eingelöst werden kann, eine ähnliche Idee umgesetzt. Kostenpunkt des FDP-Vorschlags: Rund 900000 Franken, wenn jeder Einwohner und jede Einwohnerin einen Gutschein von 1000 Franken bekommt. Gemeinsam mit dem Gewerbeverein solle der Gemeinderat ein Konzept erarbeiten, forderten die Liberalen.

Gewerbeverein plädierte für günstigere Lösung

Der Gewerbeverein Steinhausen hatte bereits Vorarbeit geleistet - Präsident Martin Hausheer stellte ein Konzept vor, plädierte aber für eine günstigere Variante. Er schlug vor, an jeden der rund 4300 Haushalte in Steinhausen je 5 Gutscheine à 20 Franken zu verteilen. Daraus ergeben sich Gesamtkosten von rund 450000 Franken. «Das wäre ein positives Zeichen in der aktuell schwierigen Zeit», so Hausheer. Der Gewerbeverein könne die Gutscheine selber herstellen, Grossverteiler würden ausgeschlossen, damit das Geld auch wirklich in der Gemeinde bleibe. «Eine einfache und vernünftige Lösung.»

Die Entscheide An der Steinhauser Gemeindeversammlung vom 3. September wurde folgendes entschieden: das Protokoll der Versammlung vom 5.12.2019 wurde genehmigt; vom Verwaltungsbericht 2019 wurde Kenntnis genommen; die Jahresrechnungen 2019 wurden genehmigt; der Rahmenkredit für den Unterhalt und die Sanierung der Kanalisationsleitungen, Teil 3, wurde gesprochen; der Nachtragskredit für die Nothilfe für Kleinunternehmen und Organisationen – Coronavirus-Pandemie wurde genehmigt; der Nachtragskredit für die Nothilfe für Kindertagesstätten wurde genehmigt; die Fristverlängerung der Motion betreffend Abgabe zweier Grundstücke im Baurecht an eine Wohnbaugenossenschaft wurde genehmigt; die Interpellationen der FDP betreffend Strassensicherheit und des Gewerbevereins betreffend Gutscheinen wurden beantwortet. (rh)

Ein weiterer Antrag kam von Stefan Thöni (Partei Parat). Er wollte, dass jede natürliche Person in der Gemeinde einen Gutschein über 50 Franken bekommt. «Beim Vorschlag des Gewerbevereins würden Familien mit Kindern zu kurz kommen», begründete Thöni. Der Knackpunkt bei allen drei Varianten aber ist die Frage, wer denn wirklich von der Gutscheinlösung profitiert. «Eine gerechte Handhabung wäre schwierig», argumentierte Gemeinderätin und Finanzchefin Carina Brüngger. Denn es gebe viele Betriebe, denen ein Gutschein gar nichts nütze.

Thomas Meierhans von der CVP forderte die Versammlung auf, den Gemeinderat zu unterstützen: «Ich finde es falsch, wenn wir bei jedem Plus in der Rechnung willkürlich Geld verteilen.» Der Effekt von solchen Gutscheinen sei sehr umstritten. Genauso wie er dachten am Ende der Debatte die meisten im Saal - die Gutscheinlösung fand keine Mehrheit und der Gewinn wird somit wie vom Gemeinderat vorgesehen verwendet.

Nothilfe: Erst 2200 Franken wurden ausbezahlt

Um den von der Krise gebeutelten Unternehmen unter die Arme zu greifen, hat der Steinhauser Gemeinderat einen Nothilfe-Kredit gesprochen, den es nun noch offiziell zu genehmigen gab. Die Direkthilfe beschränkt sich auf die Mieten und bei Eigentum auf die Hypothekar- oder Baurechtszinsen für die Zeit, wo die Läden oder Betriebe ganz oder teilweise schliessen mussten. Von den 100000 Franken wurden erst 2200 Franken tatsächlich ausbezahlt, wie die FDP-Finanzchefin erklärte. Das zeige, dass die Direkthilfe durch Bund und Kanton gut gegriffen habe. «Ich gehe nicht davon aus, dass wir den gesamten Betrag noch brauchen werden», so Brüngger.

Die Stimmung an der Gemeindeversammlung war speziell. Vielen scheint es in grösseren Menschenansammlungen trotz Maskenpflicht nicht wohl zu sein, was eine Erklärung für die tiefe Zahl an Stimmberechtigten sein könnte. Um 21.30 Uhr endete die Versammlung - in Zeiten von Corona natürlich ohne Apéro.