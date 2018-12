Steinhausen feiert «ihren Regierungschef» Stephan Schleiss ist als Landammann ab Januar der Chef des Zuger Regierungsrats. Seine Einwohnergemeinde liess «ihrem bekanntesten Sohn» am Freitagabend mit einem grossen Fest hochleben – auch zur Freude aller Nichtsteinhauser. Charyl Keiser

Stephan Schleiss wurde am Freitagabend in Steinhausen empfangen. (Bild: Maria Schmid, 21. Dezember 2018)

Erst fünf Steinhauser sind bislang in den Zuger Regierungsrat gewählt worden. Jost Hausheer und Franz Meyer im 19. Jahrhundert, Johann Wyss und Robert Bisig im 20. Jahrhundert und nun Stephan Schleiss in diesem Jahrhundert.

Genau genommen besteht der jetzige Regierungsrat aber aus drei Steinhausern. Denn Manuela Weichelt hat wie Heinz Tännler in Steinhausen gewohnt und beide haben in der Gemeinde mit der Politik begonnen. Nach Tännler und Weichelt stammt mit Stephan Schleiss (SVP) im 2019 somit eigentlich der dritte Landammann in Folge «aus Steinhausen».

Eine hochkarätige Gästeliste

Regierungsrat und Kantonsrat waren am Freitagabend fast komplett anwesend, als die grosse Gala für die geladenen Gäste der Landammannfeier 2018 im Gemeindesaal Steinhausen um 19 Uhr begann. Nach den Klängen der Musikgesellschaft Steinhausen begrüssten Moderator Beat Friedli vom Amt für Sport und Gemeindepräsidentin Barbara Hofstetter die Gäste. «Mir sind rüüdig stolz», brachte sie mit der Rede für die Zuger Politprominenz ihre Freude zum Ausdruck. Besonders freue sie sich, dass Steinhausen wieder einmal einen Steinhauser Landammann feiern dürfen. Es sei ihr allerletzter Anlass als Gemeindepräsidentin, den es jetzt zu geniessen gelte, sagte Hofstetter und orakelte: «Ich bin mir sicher, dass Sie den heutigen Abend und die Gemeinde Steinhausen in bester Erinnerung behalten werden.»

«Danke vilmaal», bedankte sich der Entlebucher Cabaretist Veri während seines Auftritts für die Beiträge der Zuger in den Nationalen Finanzausgleich (NFA) und witzele über Zug, Steinhausen und vor allem auch den künftigen Landammann in zwei Blöcken – vor und nach der Hautspeise. Und dies zur grossen Freude des Publikums.

Freiheit im Vordergrund

Landammann Stephan Schleiss in Steinhausen zu würdigen, sei eigentlich wie Wasser in den Rhein, Eulen nach Athen oder Bier nach Baar zutragen, sagte Manuel Brandenberg (SVP/Zug) bei seiner Laudation auf seinen Parteikollegen. Er würdigte dessen Werdegang und Kompetenz und den Sinn für Freiheit, der für Schleiss im Vordergrund seines politischen Schaffens stehe. Mit einem Zwinkern in Richtung seiner eigenen Fraktion sagte Brandenberg: «Fast alle seiner Vorlagen bringt er im Parlament gut durch, nicht selten auch gegen seien eigene Fraktion.»

Stephan Schleiss freute sich sichtlich über die Worte Brandenbergs und den Wohlgefallen von Gemeindepräsidentin Barbara Hofstetter: «Ich weiss: Ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber doch ein grosser Schritt für mich.» Deshalb freue er sich ausserordentlich, dass er diesen Schritt heute Abend machen und feiern dürfe. Schleiss witzelte weiter: Zum Begriff Stichentscheid könne er auch schon seine erste Amtshandlung verkünden: «Für die Dauer meiner Amtszeit gilt im Regierungsrat und im ganzen Kanton Zug Stöck, Wiis, Stich.» Steinhausen trumpfte gross auf.