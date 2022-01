Steinhausen Gemeindepräsident Hans Staub tritt nicht mehr zur Wahl an Die Mitte Steinhausen muss zur Kenntnis nehmen, dass Hans Staub sich nicht zur Wiederwahl stellen wird. Die Partei will den Sitz des Gemeindepräsidenten verteidigen.

Gemeindepräsident Hans Staub. Bild: PD

Wenn Hans Staub auf Ende der Legislatur nach vier Amtszeiten zurücktritt, kann er auf eine erfolgreiche politische Karriere zurückblicken. Vor sechzehn Jahren erstmals in den Steinhauser Gemeinderat gewählt, durfte sich der stille Schaffer vor vier Jahren nach einem spannenden Wahlkampf zudem erstmals zum Gemeindepräsidenten wählen lassen. Amtsmüde ist Hans Staub, der dieses Jahr seinen 64. Geburtstag feiern kann laut Medienmitteilung der Mitte Steinhausen, auch nach vielen Jahren in der Exekutive noch nicht.

«Es ist nun jedoch ein guter Zeitpunkt, um frischen Kräften Platz zu machen»,

wird der abtretende Gemeindepräsident in der Medienmitteilung zitiert.

Markus Amhof kandidiert erneut

Gemeinderat Markus Amhof. Bild: PD

Markus Amhof, der vor vier Jahren auf Anhieb die Wahl in den Gemeinderat schaffte, tritt im Herbst zur Wiederwahl an. «Das Amt bereitet mir viel Freude und es würde mich freuen, mich für eine weitere Amtszeit in den Dienst der Steinhauser Bevölkerung zu stellen» lässt sich der amtierende Steinhauser Bauchef in der Mitteilung zitieren.

Gemeindepräsidium verteidigen

Die Vorbereitungen für die Wahlen sind längst angelaufen, und mit Lena Meierhans – Vorstandsmitglied bei der Jungen Mitte Kanton Zug – konnte die Mitte Steinhausen eine Wahlkampfleiterin engagieren, die auf die volle Unterstützung und Erfahrung ihrer Parteikolleginnen und -kollegen zählen darf. An der Nominationsversammlung vom 5. Mai wird der Parteivorstand der Parteibasis im Rahmen der Generalversammlung die Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat sowie den Kantonsrat zur Nomination vorschlagen. Zur Nachfolge von Hans Staub als Gemeinderat und Gemeindepräsident sagt Parteisekretär Reto Grepper: «Wir sind schon sehr weit. Wir werden der Nominationsversammlung vom 5. Mai eine überzeugende Kandidatur vorschlagen, die alles mitbringt für beide Ämter.» (haz)