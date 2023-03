Steinhausen Nackter Mann beisst Zuger Polizisten in die Hand Am Dienstag lief ein nackter Mann durch Steinhausen. Bei der Polizeikontrolle verletzte er einen Polizisten. Er wurde in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

Am Dienstagmorgen war ein nackter Mann zu Fuss von der Kirchmattstrasse in Steinhausen in Richtung Bahnhof unterwegs. Als die Polizeipatrouille den Mann kontrollieren und ihn vor neugierigen Blicken schützen wollte, habe er sich widersetzt und sei davongerannt, schreibt die Zuger Polizei in einer Mitteilung. An der Sennweidstrasse konnte er, trotz erneuter massiver Gegenwehr, schliesslich angehalten werden. Dabei biss er einen Polizisten in die Hand.

Bei dem Mann, der sich gemäss Zuger Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe, handelte es sich um einen 28-jährigen Afghanen. Aufgrund seines Gesundheitszustandes wurde er in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Er konnte noch nicht befragt werden. Die polizeilichen Ermittlungen sind im Gang. (tos)