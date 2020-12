Steinhausen Philippe Bucher wird Finanzchef im katholischen Kirchenrat Die Kirchgemeindeversammlung ist im Zeichen von personellen Veränderungen und den Finanzen gestanden.

(bier) An der katholischen Kirchgemeindeversammlung ist Philippe Bucher zum neuen Finanzchef gewählt worden. Er wird per 1. Januar die Nachfolge von Moritz Albisser antreten, schreibt der Kirchenrat in einer Mitteilung.

Überdies wird es zwei neue Mitglieder in der Rechnungsprüfungskommission (RPK) geben: Andrea von den Heijkant und Peter Stehrenberger ersetzen Martin Nanzer und Walter Christen. Die Versammlung befand auch über die Rechnung 2019 und das Budget 2021 – sie genehmigte beide.