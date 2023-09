Steinhausen Verdacht auf Rauchgasvergiftung: Sechs Personen nach Brand in Mehrfamilienhaus im Spital In einem Mehrfamilienhaus in Steinhausen ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Die Brandursache ist unklar.

Die Feuerwehren befreiten das Treppenhaus von Rauch. Bild: Zuger Strafverfolgungsbehörden (Steinhausen, 6. 9. 2023)

In einem Mehrfamilienhaus an der Allmendstrasse in Steinhausen ist am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Einige Bewohner konnten das Haus vor Eintreffen der Rettungskräfte selbstständig verlassen. Die Feuerwehren von Steinhausen und Zug mit 50 Einsatzkräften konnten die restlichen Personen ins Freie führen. Vier Personen im Alter zwischen 25 und 62 Jahren, sowie zwei Kinder im Alter von vier und sechs Jahren wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Kontrolle ins Spital eingeliefert.

Die ersten Einsatzkräfte hätten offenes Feuer im Bereich der Waschküche sowie eine starke Rauchentwicklung im Treppenhaus festgestellt, schreiben die Zuger Strafverfolgungsbehörden in einer Mitteilung. Zwei Atemschutztrupps der Feuerwehr Steinhausen gelang es, die Flammen rasch zu löschen. Anschliessend befreiten die Feuerwehren das Treppenhaus sowie die Wohnungen vom Rauch.

Im Einsatz waren mehrere Ambulanzen aus Zug, Küssnacht am Rigi sowie Schutz und Rettung Zürich. Bild: Zuger Strafverfolgungsbehörden (Steinhausen, 6. 9. 2023)

Weshalb der Brand ausgebrochen ist, ist unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Während den Löscharbeiten musste die Allmendstrasse gesperrt werden. (rem)