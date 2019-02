Der VBC Steinhausen verschafft sich im Abstiegskampf Luft Dank eines 3:1-Erfolgs gegen Neuenburg II liegt das Team von Trainer Amir Mustafic auf dem dritten Tabellenplatz der Abstiegsrunde in der Nationalliga B. Der Sieg ist das Ergebnis eines Steigerungslaufs. Claudia Lengacher

Der VBC Steinhausen (Lisa Adler, Mitte) ist auf gutem Weg in Richtung Klassenverbleib. (Bild: Roger Zbinden (Steinhausen, 16. Februar 2019))

«Mit dem heutigen Sieg konnten wir uns aus der Enttäuschung des letzten Spieles herausholen», kommentierte Steinhausens Libera Melina Cerfeda die siegreiche Partie gegen Neuenburg II:

«Wir gewannen unser gegenseitiges Vertrauen wieder und zeigten im Spiel unser Können.»

Nach dem ersten Satz (24:26) waren die Sorgen um das Steinhauser Team allerdings noch nicht weggewischt gewesen. Zwar starteten die Gastgeberinnen im Sunnegrund stark und legten sogleich mit drei Punkten vor. Dies hielt jedoch nicht lange. Danach war es lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bis die Steinhauserinnen nochmals etwas vorlegen konnten. Aber auch diesmal konnten sie den Vorsprung nicht ausnutzen: Mit 24:21 hatten die Gastgeberinnen zwei Satzbälle. Wiederum funktionierte aber nichts mehr. Bei 24:23 machte Trainer Mustafic einen Doppelwechsel, doch die beiden neu eingewechselten Spielerinnen konnten nicht viel ausrichten. Zwei Annahmen in Folge gingen direkt zurück zu den Gegnerinnen – der erste Durchgang war verloren.

Dieser bittere Satzverlust weckte die Steinhauserinnen. Kurz nach Beginn des zweiten Satzes legten sie Punkt für Punkt vor. Mit starkem Service setzten sie die Gäste unter Druck. Die eigenen Annahmen waren nun stabil, sodass ein variables Spiel aufgebaut werden konnte und die Angreiferinnen voller Power angreifen konnten. Die Steinhauserinnen überzeugten in diesem Satz vollends und gewannen ihn mit 25:17 klar.

Das aufgebaute Selbstvertrauen und die Energie führten zu einem weiteren überzeugenden Durchgang. Zwar fingen sich die Neuenburgerinnen etwas und es entwickelte sich eine relativ ausgeglichene Begegnung. Steinhausen gab den erkämpften kleinen Vorsprung aber nie aus den Händen. Nach dem 25:22-Erfolg war der erste Punkt im Trockenen.

Grosse Wende im vierten Satz

Doch im darauffolgenden Satz passte irgendetwas nicht mehr. Der ausgeglichene Start war vonseiten Steinhausen hart erkämpft. Denn der Druck am Service war nicht mehr vorhanden und die Selbstsicherheit in der Annahme und Verteidigung war etwas angekratzt. Auch am Angriff kamen die Steinhauserinnen nicht mehr so leicht und erfolgreich durch wie zuvor. Beim Stand von 10:6 für die Neuenburger Gäste nahm Trainer Mustafic mit einem Spielerinnenwechsel Einfluss aufs Spiel. Die Zuspielerin wurde ausgetauscht, neu kam Lengacher aufs Feld. Der erhoffte frische Wind setzte ein. Den ersten Angriff nach dem Spielerwechsel versenkte Radulovic energievoll. Danach kam Lengacher an den Service und schaffte es, die Neuenburgerinnen wieder unter Druck zu setzen. Das half den Steinhauserinnen, ihren Rhythmus, ihr Selbstvertrauen und ihre Energie wiederzufinden. Sie drehten die Partie dank fünf Punkten in Serie zum 11:10 und waren danach nicht mehr aufzuhalten (25:19).

«Dass wir uns aus dem Tief von Ende ersten Satzes herausholen konnten, war entscheidend für unseren Erfolg», analysierte Cerfeda. Dank der drei Punkte hat Steinhausen die Neuenburgerinnen vom dritten Platz in der Abstiegsrundentabelle verdrängt. «Wir wussten, wie entscheidend dieses Spiel ist. Die positive Energie nehmen wir in die nächste Trainingswoche mit und arbeiten konzentriert weiter», schloss Cerfeda.