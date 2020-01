Steinhausen: Wohnung nach Brand unbewohnbar An der Industriestrasse in Steinhausen stand eine Wohnung in Vollbrand.

Brand an der Industriestrasse in Steinhausen. Bild: Zuger Polizei

(haz) Am Mittwoch, 8. Januar, um 13.15 Uhr, erreichte die Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei die Meldung, dass eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Steinhausen brenne. Als die Einsatzkräfte beim Objekt an der Industriestrasse eintrafen, stand die Wohnung in Vollbrand und die Rauchentwicklung war laut Mitteilung der Zuger Polizei stark. Die Feuerwehren von Steinhausen und Cham sowie die Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ) begannen unverzüglich mit mehreren Atemschutztrupps von aussen und innen mit den Löscharbeiten. Die FFZ setzte auch eine Autodrehleiter ein. Es gelang den Feuerwehrleuten schliesslich gemeinsam, das Feuer zu löschen.

Der Brand ist laut Zuger Polizei mittlerweile gelöscht. Es gab keine Verletzten. Bei Brandausbruch befand sich niemand in der betroffenen Wohnung. 20 Bewohner wurden aus dem Mehrfamilienhaus und dem Nachbargebäude vorsorglich evakuiert und vom Rettungsdienst Zug auf gesundheitliche Beeinträchtigung untersucht.

Der Wohnungsbrand in Steinhausen ist gelöscht. Es gab keine Verletzten. Mehrere Bewohner und Nachbarn sind vorsorglich evakuiert worden. Der Feuerwehreinsatz ist noch im Gang, die Industriestrasse bleibt gesperrt. ^klfr #füreuchimeinsatz #brand #feuerwehr pic.twitter.com/0nTiUbpRuf — Zuger Polizei (@ZugerPolizei) January 8, 2020

Die Brandursache ist noch unklar und wird durch den Kriminaltechnischen Dienst der Zuger Polizei abgeklärt. Der Sachschaden ist beträchtlich, die genaue Höhe kann noch nicht beziffert werden. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Gemeinde Steinhausen kümmert sich um eine Ersatzwohnung für die Betroffenen.

Im Einsatz standen rund 75 Angehörige der Feuerwehren Steinhausen, Cham und der Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ), der Feuerwehrinspektor sowie Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug und der Zuger Polizei.