Die Steinhauser Freude wird von Toggenburg getrübt Obwohl der VBC Steinhausen in den letzten NLB-Qualifikationsrunden seine Hausaufgaben gemacht und sechs Punkte eingefahren hat, muss er in die Playouts. Claudia Lengacher

Immerhin haben die Steinhauserinnen Selbstvertrauen getankt. (Bild: Stefan Kaiser (Steinhausen, 20. Januar 2019))

Am vergangenen Wochenende war der VBC Steinhausen gleich zweimal gefordert. Und wie: Nur mit sechs Punkten durfte er noch auf die Playoff-Qualifikation hoffen. Dieses Vorhaben liess sich gut an. Gegen Luzern siegte er zunächst souverän mit 3:0. Besonders die gute Blockarbeit auf Seiten Steinhausen erschwerte es den Luzernerinnen zu punkten. Den ersten Durchgang gewannen die Gäste mit 25:17.

Im zweiten Satz kam etwas Nervosität auf. Die Zugerinnen konnten sich jedoch wieder fangen und siegten mit 25:23. Der Auftakt zum dritten Durchgang gab etwas Grund zur Sorge. Luzern legte bis mit 5:2 vor. Danach erinnerten sich die Steinhauserinnen wieder, worum es für sie ging und überholte den Gegner bald. Nach dem 25:19 war der Gesamtsieg geschafft.

Die Nerven halten endlich

Am Sonntag im heimischen Sunnegrund gegen Züri Unterland gelang Steinhausen der Start ins Spiel nicht so richtig, der erste Satz ging mit 21:25 verloren. In der Folge stellte der Trainer Mustafic dann stark um. Radulovic wechselte vom Aussenangriff in die Mitte, Blazevic wurde für den Aussenangriff eingewechselt, und Lengacher für das Zuspiel. Die Veränderungen fruchteten. Steinhausen legte vor und dominierte das Spiel. Mit 25:16 holten sich die Gastgeberinnen den zweiten Satz.

Im dritten Durchgang wurde die Nervosität wieder mal spürbar. Der Punktestand blieb dennoch ziemlich ausgeglichen, wobei Steinhausen schliesslich die Oberhand behielt – 25:23. Den Start in den vierten Satz verschliefen die Zugerinnen dann ziemlich. Züri Unterland konnte bis zwei bis drei Punkte vorlegen. Die Steinhauserinnen blieben aber dran. Nachdem sie die Führung wieder übernommen hatten, liessen sie sich die Siegchance nicht entgehen (25:22).

Nun hiess es abwarten, was der Tabellennachbar Toggenburg im Tessin machte. Die Otschweizerinnen gaben sich aber keine Blösse und sicherten sich dank eines 3:1-Erfolgs das letzte Playoff-Ticket. Der VBCS muss hingegen in den Playouts um den Ligaverbleib kämpfen. Dies gegen die Zentralschweizer Teams Obwalden und Luzern sowie Giubiasco, Neuenburg II, Gerlafingen, Visp und Köniz.

Obwohl das Ziel verfehlt worden ist, lassen die Steinhauserinnen den Kopf nicht hängen. «Die beiden Siege waren enorm wichtig für uns. Es ist super schade, dass es nicht ganz aufging, aber mit diesen beiden starken Spielen im Rücken können wir voller Selbstvertrauen in die nächste Runde starten. Zudem haben wir endlich gezeigt, dass wir auch mit dem Druck umgehen können», hielt die Zuspielerin Claudia Lengacher fest. Nach einer Woche Verschnaufpause geht es mit den Playouts los.