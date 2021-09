Vereine Steinhauser Senioren wandern im Engadin 42 Seniorinnen und Senioren erlebten im Bündnerland eine ereignisreiche Woche.

Die Steinhauser Seniorinnen und Senioren begaben sich täglich auf Wanderung. Bild: PD

Kaum war die Wanderwoche in Pontresina ausgeschrieben, füllten sich die verfügbaren Plätze innerhalb von zwei Wochen. Am 21. August war Reisetag und Patrick, der Chauffeur von Strickler Reisen, fand im Laderaum tatsächlich Platz für das Gepäck mit Wanderausrüstung von 42 Personen. Nun konnten die Passagiere gemütlich zurücklehnen und sich auf das Mittagessen in Tiefencastel freuen. Stau und eine entsprechende Routenänderung verzögerten zwar die Ankunft im Restaurant Albula und Julier, doch die Vorfreude auf die bevorstehende Woche blieb erhalten.

In Pontresina beim Engadinerhof angelangt, sorgte man selbst für einen kurzfristigen Stau in der Einbahn, bis nach dem Aussteigen das Gepäck wieder zugeteilt war. Danach machten sich die Reisenden mit den Begebenheiten im Hotel bekannt. Ein Schmunzeln entlockten dabei die Benimmregeln inklusive Kleiderempfehlung für Herren im Esssaal. Der vom Hotel offerierte Willkommensapéro leitete über zum Wochen-Wanderprogramm. Die drei Organisatoren Pius, Robi und Heinz hatten für jede Gruppe – Genusswanderer, Wanderer und Gipfelstürmer – ein tägliches Angebot ausgearbeitet und schon vorgängig selber ausprobiert.

Passstrasse wurde kurz vor Ankunft gesperrt

Unzählige Bergseen, knorrige Arvenstämme, auffällig grosse Pilze, gurgelnde Bergbäche, imposante Wasserfälle, zahlreiche Enzianarten, Augentrost, Weideröschen und viele andere Bergblumen entlang steiniger Wege, traumhafte Panoramabilder nach erreichter Höhe, das berühmte Dessertbuffet im Val Roseg mit anschliessender Kutschenfahrt zurück nach Pontresina, die Suche nach einem geschützten Picknickplatz wegen des starken Windes, die Rösti auf der Coazhütte, zubereitet vom Hüttenwart Ruedi, die erfolglose Ausschau nach Steinböcken oder anderen Wildtieren, die zufriedene Müdigkeit nach mehrstündiger Wanderzeit, der Genuss der vorzüglichen Hotelküche, die fast täglich offerierten Apéros: Eine erlebnisreiche Woche im Engadin bleibt in guter Erinnerung.

Auch die Heimreise sorgte nochmals für Überraschungen, war doch der Flüelapass wenige Minuten vor dem Eintreffen der Gruppe gesperrt worden, wegen eines Velorennens. Der Versuch des Carverlads inklusive Passagiere durch den Vereina-Tunnel scheiterte. So bestiegen 42 Seniorinnen und Senioren in Zernez die Rhätische Bahn bis nach Klosters und trafen dort wie geplant zum Mittagessen ein. Danach war auch Chauffeur Patrick wieder vor Ort und die Weiterreise verlief wie vorgesehen. Ein herzliches Dankeschön sprechen die Senioren dem Leiterteam Pius, Heinz und Robi aus.

Für die Senioren Steinhausen:

Ruth Imholz