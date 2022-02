Steuern 2021 Der Kanton Zug setzt auf noch mehr Digitalisierung – das müssen Sie wissen Papier jedweder Art ist aktuell ein rares Gut. Da kommt eine weitere Innovation der Zuger Steuerverwaltung genau zum richtigen Zeitpunkt: Die zur Steuerveranlagung notwendigen Formulare wie auch die Unterschrift können nunmehr alle digital übermittelt werden. Die Revolution dauerte etwas, aber jetzt ist sie vollkommen.

In den kommenden Tagen finden viele Zuger Haushalte in ihrem Briefkasten ein schlichtes weisses Couvert mit dem Wappen und dem Schriftzug des Kantons Zug. In den meisten Fällen ist diese Post mit dem Absender Zuger Steuerverwaltung klein und federleicht. Denn: Diejenigen Personen, welche ihre Steuererklärung für die Periode 2020 elektronisch einreichten, erhalten keine Formulare mehr.

Das Einladungsschreiben der Zuger Steuerverwaltung an diese Abgabenpflichtigen enthält die für die Selbstdeklarierung notwendigen Zugangsdaten. Mit deren Hilfe kann die Kundschaft die von ihr geforderten Daten in die Formulare eintragen und digital an die Steuerbehörde senden.

Neun von zehn Personen füllen Erklärung elektronisch aus

Der Leiter der Abteilung natürliche Personen bei der Zuger Steuerverwaltung, Philipp Moos, sagt, dass mittlerweile rund 26 Prozent oder 21'000 Steuersubjekte ihre Pflicht mit Unterstützung des Programms eTax erledigen. Insgesamt würden, so Moos, bereits rund 90 Prozent der Steuerdeklarationen am Computer, Tablet oder gar Smartphone mit mehr oder weniger Einsatz von Papier erledigt. Die Software passt die Steuerbehörde jeweils an allfällige neue Gegebenheiten an. Die Wegleitung ist zudem bereits Bestandteil des vorgenannten Programms.

Trotz des Fortschritts des digitalen Dossiers biete die Zuger Steuerbehörde immer noch die Möglichkeit an, die notwendigen Formulare auf Papier auszufüllen und einzusenden. Aktuell nehmen noch rund 8000 Steuerpflichtige (10 Prozent) diesen Service in Anspruch. 51'000 Steuersubjekte (64 Prozent) im Kanton füllen die geforderten Informationen zwar mit eTax aus, vertrauen aber ihre finalisierten Daten immer noch der Post an. Die Zuger Steuerbehörde bietet die Möglichkeit, mittels elektronischer Hilfsmittel seine Pflichten ihr gegenüber zu erfüllen, seit nunmehr 20 Jahren an. Eine Revolution – aber eine mit Bodenhaftung.

Zuglogin macht das Übermitteln noch einfacher

Den wohl wichtigsten Schritt für den elektronischen Datenaustausch mit der Zuger Steuerverwaltung war das 2018 lancierte Zuglogin. Erstmals brauchten die Steuersubjekte kein Couvert mehr, um ihre Steuerdaten an die richtige Adresse zu schicken. Die Anmeldung für diesen Zugang erfolgte respektive erfolgt zweistufig. Mittlerweile ist nicht einmal mehr dieser Kanal zum Steueramt notwendig. Die Coronapandemie liess auch diese Hürde fallen. Das Zuglogin bietet dem Steuerzahlenden nun einfach zusätzliche Services wie zum Beispiel Einsicht in früher eingereichte Steuerdeklarationen, Einsicht ins eigene Steuerkonto und anderes mehr.

Neu ist zudem, dass auch Unternehmen ihre Steuererklärung vollelektronisch einreichen können. Auch dieses Prozedere läuft über die Software eTax. Im Weiteren ermöglicht eine App das Scannen von einzureichenden Unterlagen. Die Applikation gibt es gratis in den für die jeweiligen Betriebssysteme zur Verfügung stehenden Stores für die Betriebssysteme von Apple und Android).

Nur persönliche Einträge werden gedruckt

Philipp Moos sagt, dass bereits heute «sämtliche neu eintreffenden Steuererklärungen elektronisch erfasst und verarbeitet» würden. Er verspricht:

«Es gibt im Veranlagungsbereich keine Papierdossiers mehr.»

Auch auf der Seite der Steuerpflichtigen gilt das Motto «So wenig Papier wie nur möglich». Dies bewerkstelligt die Software, indem sie nur Formulare ausdruckt, auf welchen sich persönliche Einträge befinden.

Der Leiter des Bereichs natürliche Personen bei der Zuger Steuerverwaltung betont jedoch, dass diese Verlagerung der Veranlagung in die digitale Welt bei seiner Behörde keinesfalls einige Fachkräfte arbeitslos mache. Das Scanning-Center müsse, so Philipp Moos, wohl weniger Formulare im Bereich natürliche Personen bearbeiten. Dafür sei nun schrittweise im Bereich der juristischen Personen das sogenannte eDossier eingeführt worden.

Kein unerledigter Fall ist älter als zehn Jahre

Diese Arbeit stemme die Steuerverwaltung auch dieses Mal mit dem aktuell beschäftigten Mitarbeitenden. Eine Herausforderung. Dies auch deshalb, weil die Zahlen in den Bereichen natürliche Personen wie auch juristische Personen im Kanton Zug nur die Richtung «aufwärts» kennen.

Die Zuger Steuerverwaltung ist aber nicht nur für die Zukunft gerüstet. Sie hat auch nicht zu viele Restanzen. Der älteste Fall bei den natürlichen Personen stammt aus dem Jahr 2012. Philipp Moos sagt dazu: «Die Erledigung hängt von einem noch nicht entschiedenen Verfahren in einem anderen Kanton ab.» Bei den juristischen Personen ist ebenfalls noch ein Fall aus dem Jahr 2012 noch hängig. Hier wartet Zug auf einen Entscheid der eidgenössischen Steuerverwaltung.