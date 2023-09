Stierenmarkt «Seit ich denken konnte, wollte ich den Hof übernehmen»: Das Bauernpaar Iten züchtet Schweizer Original Braunvieh Beat Iten ist schon lange beim Stierenmarkt in Zug dabei und wird auch in diesem Jahr seinen Stier vorführen. Ein Besuch auf dem Oberfuren-Hof in Unterägeri, den er mit seiner Frau Nadine führt.

Nadine und Beat Iten mit ihrem Stier Obelix. Bild: Maria Schmid (Unterägeri, 31. 8. 2023)

«Meine erste grosse Liebe war das Schweizer Original Braunvieh – bis ich im Herbst 2018 meine fröhliche Frau Nadine kennenlernte», sagt Beat Iten aus Unterägeri. Der Landwirt führt den Hof Oberfuren gemeinsam mit seiner Ehefrau und hat die Viehzucht zu seinem Hobby gemacht.

Die Liebe zu den Tieren wird bei der Hoftour, bei welcher die Katze «Herr Büsi» und die drei Hunde natürlich auch dabei sind, deutlich. Stolz erzählen die beiden von ihren Hoftieren, welche übrigens alle ihren eigenen Namen tragen.

Die werdende Hundemama Gina bekommt nächste Woche ihre Welpen. Bild: Maria Schmid (Unterägeri, 31. 8 .2023)

«Wir haben 32 Kühe, von denen sich 14 gerade auf der Alp im Mättental in Uri befinden», sagt Nadine Iten. Alle Kühe sind Schweizer Original Braunvieh und tragen ihre Hörner. «Wir haben 800 Legehennen und 2800 Mastpoulets», ergänzt der Landwirt. «Und natürlich unsere drei Hunde, die Katzen, meine Hasen und die zwei Geissli, welche ich Beat auf den Geburtstag geschenkt habe», fügt die ehemalige Köchin noch hinzu.

Persönliche Auslieferung von Produkten

Der Hof gehöre laut dem 38-Jährigen schon seit 1629 seiner Familie. «Seit ich denken konnte, wollte ich den Hof übernehmen» erzählt er. Seine 29-Jährige Frau aus Weggis hat nicht mit einer Zukunft auf dem Bauernhof gerechnet. Doch schnell wurde ihr klar: «Wenn man einen Bauern kennenlernt, ist klar, dass man den Hof an seiner Seite führen wird», sagt sie lachend.

Ein junges Kalb im Stall auf dem Oberfuren-Hof. Bild: Maria Schmid (Unterägeri, 31. 8. 2023)

Das Ehepaar legt grossen Wert auf die Direktvermarktung seiner Produkte. Die 230 Privatkunden werden von Nadine Iten persönlich beliefert. Bei der wöchentlichen Eiertour verteilt sie ihrer Kundschaft aus der Region ihre Eierbestellungen. Im 24 Stunden geöffneten Hofladen können nicht nur die eigenen Produkte, sondern auch solche von anderen lokalen Anbietern gekauft werden. Neuestens können die Köstlichkeiten vom Hof via «Local Only» bestellt werden. Die Lieferungen werden per Post zugestellt.

Fleisch soll qualitativ hochwertig sein

Die beiden sehen den Wandel hin zum Vegetarismus und Veganismus für sich nicht als Problem. «Wir nehmen den Wandel hauptsächlich durch die Medien wahr», sagt die 29-Jährige. Der Hof erfahre dadurch nicht weniger Nachfrage, bestätigen die beiden. «Wahrscheinlich ist Ägeri auch immer noch genug ländlich, in der Stadt wird viel mehr vegan oder vegetarisch gegessen», findet der Landwirt. Ihnen fällt jedoch auf, dass es den Menschen wichtiger werde, qualitativ hochwertiges Fleisch zu konsumieren. In diesem Sinne nahm die Nachfrage bei ihnen eher noch zu.

Beat und Nadine Iten mit ihren Kühen auf der Weide. Die Kühe tragen ihre Hörner. Bild: Maria Schmid (Unterägeri, 31. 8. 2023)

Die Frage, ob sie denn traurig seien, wenn eine Kuh zum Metzger gebracht wird, beantworten die beiden mit einem klaren Ja. «Es gab schon oft Diskussionen darüber, ob eine Kuh behalten werden soll», sagt Nadine Iten. «Wir haben meistens schon einen Grund, warum wir die Kuh schlachten», fügt sie hinzu. Der Metzger sei ein Kollege von ihnen, welcher einen guten Umgang mit den Tieren pflegt. «Die Kühe kennen ihn und seinen Transporter und wird bedanken uns jeweils bei jeder Kuh», erzählt Beat Iten.

Stierenmarkt als Möglichkeit zum Austausch

Der einjährige Stier Obelix wird am Stieremärt punktiert. Bild: Maria Schmid (Unterägeri, 31. 8. 2023)

«Ich bin bereits zum zwölften Mal beim Stierenmarkt dabei», erzählt der Unterägerer. In diesem Jahr gehen die beiden mit ihrem einjährigen Stier Obelix in der Abteilung fünf an den Anlass. Der junge Stier wird am Mittwochmorgen in den Kategorien Fundament, Exterieur und Becken punktiert. Zudem sind sie auf der Suche nach einem zweiten Stier, welchen sie online ausgesucht und vor Ort anschauen werden.

2021 konnte das Paar ein paar Erfolge am Stierenmarkt feiern. Mit dem Stier Roman konnten sie den ersten Rang in der Abteilung drei feiern und mit dem Stier Hermann den dritten Rang sowie Mister Genetik in der Abteilung zehn. Die Abteilungen repräsentieren die Altersklassen der Tiere. Das Ehepaar freut sich auf den «Stieremärt», welcher für sie eine kleine Auszeit und eine Möglichkeit zum Austausch ist.