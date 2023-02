Stiftung Spuren des Ex-Chefs des deutschen Verfassungsschutzes führen nach Zug Hans-Georg Maassen ist wiederholt mit extrem rechten Aussagen aufgefallen. Seine Partei, die CDU, hat jüngst ein Ausschlussverfahren beschlossen. In der Stadt Zug domiziliert ist seine Stiftung Atlantis.

Hans-Georg Maassen nimmt im Herbst 2021 an einer Wahlkampfveranstaltung teil. Bild: Martin Schutt/Keystone (14. September 2021)

Die «Basler Zeitung» (BAZ) schreibt in ihrer Ausgabe vom Dienstag, Hans-Georg Maassen habe in der Stadt Zug an der Baarerstrasse 28 eine Stiftung namens Atlantis gegründet. Der ehemalige Chef des deutschen Verfassungsschutzes sei im Juli 2021 persönlich anwesend gewesen, um die Stiftungsurkunde zu unterschreiben.

Der in der Gründungsurkunde festgehaltene Zweck der Stiftung lese sich laut Artikel wie ein politisches Programm. «Die Stiftung will ‹die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos fördern›», so die BAZ. Und weiter: «Dazu gehörten die Förderung einer ‹internationalen Gesinnung, der Toleranz, des Völkerverständigungsgedankens sowie des demokratischen Staatswesens› sowie von ‹Massnahmen gegen Extremismus und Totalitarismus›».

Nur der Stiftungsrat entscheidet

Zur Zweckerfüllung könne die Stiftung «Workshops, Seminare, Podiumsdiskussionen veranstalten und auch eigene Publikationen veröffentlichen.» Durch Öffentlichkeitsarbeit will sich die Stiftung finanzielle Mittel zur Erfüllung des Stiftungszwecks erschliessen. Zudem soll aber auch Geld in Form von Preisen an Personen und Gruppen vergeben werden können.

Was genau getan wird oder wer Fördergelder erhalte, entscheide alleine der Stiftungsrat. Zudem ist der Wirkungsbereich der Stiftung nicht auf die Schweiz beschränkt. Im Stiftungsrat sitze ausser Hans-Georg Maassen ein weiterer deutscher Staatsangehöriger, der in Luzern lebe und an derselben Adresse in Zug, wo die Stiftung sich befindet, diverse Unternehmen domiziliert habe.

Ein lang gehegtes Projekt verwirklicht

In einem Videogespräch mit der Weltwoche im Februar des letzten Jahres erklärte Maassen, er habe mit der Atlantis-Stiftung ein lang gehegtes Projekt verwirklichen können. Nämlich die Gründung einer bürgerlichen Stiftung, die dem freiheitlichen Gedanken verpflichtet sei. Gross an die Öffentlichkeit getreten ist die Stiftung bislang allerdings nicht. Im Gegensatz zu Hans-Georg Maassen.

Der 60-Jährige musste 2018 als Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz zurücktreten, nachdem er rechtsextreme Vorfälle in Chemnitz verharmlosend abtat. In seiner Partei, der CDU, lief er Sturm gegen die Flüchtlingspolitik Angela Merkels. Jüngst soll er in Aussagen und Tweets antisemitische Codes verwendet sowie Rassismus «verharmlost und seine Sympathie für Rechtsextreme» gezeigt haben, steht in der BAZ.

Nachdem er dem ihm nahegelegten, freiwilligen Parteiaustritt unterlassen hatte, beschloss die CDU-Führung am Montag, gegen Maassen ein Parteiausschlussverfahren zu führen. Jener erklärte, er spräche nur aus, was das Volk denke. Zudem wurde er im Januar zum Präsidenten der 2017 gegründeten Werteunion gewählt. Der Verein mit – laut eigenen Angaben – 4000 Mitgliedern wolle eine Basisbewegung innerhalb der CDU/CSU sein und die beiden Unionsparteien zu einer «echten konservativen Bewegung» machen.

Die CDU jedoch sieht in der Werteunion eher eine Bedrohung, wie es in der BAZ heisst. Die Werteunion wolle die Partei weit nach rechts, in Richtung AfD, verschieben.