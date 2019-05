Leserbrief Stiftungsrat soll zurücktreten «Wir kämpfen weiter», Ausgabe vom 1. Mai

Mit der erteilten Baubewilligung für das Haus G ist der Gemeinderat von Unterägeri auf den Zug Bonainvest, Investor am Baumgärtli, aufgesprungen zudem noch mit einem Verwaltungsrechtlichen Vertrag, welcher nur so von Gummiparagrafen strotzt, die auf alle Fälle nicht zu Gunsten der Bevölkerung von Unterägeri sind. Diese Schande hat uns der Stiftungsrat St. Anna mit allen beteiligten, die Vertreter der Körperschaften, wie Einwohnergemeinde, katholische Kirchgemeinde, Korporation und Bürgergemeinde und dem Präsidenten Hugo Berchtold eingebrockt. Die Vertreter kennen vermutlich nur ein Wort und dies ist das Ja. Ein Nein ist offenbar nicht im Wortschatz und ein kritisches Hinterfragen ist offenbar ein Fremdwort. Unverständlich ist, dass unser schönstes Land für Jahrzehnte oder auch für immer abhanden gekommen ist und erst noch für einen Preis, welcher verschwiegen wird. Die Mitglieder des Stiftungsrats sind für mich Hasenfüsse. Eine solche Einstellung gegenüber der Bevölkerung ist einfach verwerflich und noch mit einem Präsidenten, welcher nicht im Ägerital aufgewachsen ist und unsere Vergangenheit eins zu eins nicht miterlebt hat. Wieso und von wem wurde dieser Präsident gewählt, das wäre auch noch von Interesse.

Nun wird wieder etwas der Bevölkerung vorgegaukelt, was ein fertiger Kabis ist, wie Erlebnisgastronomie, Wohnküche, Kaffeehaus, Coffee-Bar, dies alles soll uns fehlen in Unterägeri. Diese Angebote müssen gemäss Bonainvest Tausende hinter dem Ofen hervorlocken, wer dies glaubt, wird selig. Wir wollen nur das, was uns versprochen wurde, was wir mit einer höheren Ausnützungsziffer abgestimmt haben und den Zonenplan genehmigt haben. Alles, das was jetzt präsentiert wird, entspricht diesem nicht. Über solche Änderungen müsste das Stimmvolk nochmals abstimmen und genehmigen. Nun sind die Mieten für die 27 Mietwohnungen bekanntgegeben worden. Die 2,5-Zimmer-Wohnung kostet 1825 Franken pro Monat, die 3,5-Zimmer-Wohnung 2235 Franken, 3,5-Zimmer-Attikawohnung 3265 Franken und die 5,5-Zimmer-Wohnung gibt es für 5545 Franken monatlich zuzüglich Nebenkosten. Diese sind nicht aufgeführt. Und plus eines Einstellplatzes für 190 Franken monatlich. Mir hat es die Sprache verschlagen, wir verscherbeln unser schönes Land und die anderen verdienen sich eine goldenen Nase. Ich zitiere noch Hugo Berchtold: «Ich bin überzeugt, dass die Öffentlichkeit vom Projekt profitieren werde.»

Profitiert hätten wir, wenn wir das Land selbst bewirtschaftet hätten, und noch mehr profitieren würden wir, wenn der ganze Stiftungsrat inklusive des Präsidenten abtreten würde. Unser Vertrauen haben sie schon lange verloren.

Hans-Rudolf Iten-Hartmann, Unterägeri