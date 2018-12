Leserbrief «Stille Nacht, frostige Nacht» an der Gemeindeversammlung in Hünenberg «‹Es ist eine moralische Verpflichtung›», «Zentralschweiz am Sonntag» vom 16. Dezember

Die adventliche Stimmung will bei mir einfach nicht richtig aufkommen. Das hohe Lied der Versöhnung und Frieden auf der Welt rückt in der Realität immer weiter aus dem Blickfeld des politischen Willens. Stille Nacht, frostige Nacht an der Gemeindeversammlung in Hünenberg! Still waren alle Parteien und kaltherzig haben sie entschieden. Fürsorgerische Zwangsmassnahmen waren in der Vergangenheit ein dunkles Kapitel in der Schweizer Sozialgeschichte. Der Bundesrat hat sich bei den Betroffenen entschuldigt und damit ein starkes Zeichen gesetzt.

Nun sind die Kantone gesetzlich verpflichtet, die Aufarbeitung an die Hand zu nehmen. Dies scheint nicht der Wille des Gemeinderates zu sein. Mit den Begründungen: Der Preis für die Aufarbeitung sei zu hoch! Nicht denselben Preis für alle Gemeinden wolle man bezahlen (14000 Franken pro Gemeinde). Aber alle Betroffenen bekommen denselben Betrag vom Bund – damit hat man mögliche Klagen abwenden können, die wohl in sehr hohen Summen hätten ausbezahlt werden müssen. Dazu gerechnet werden müssten die Beträge, die Gemeinden in der Vergangenheit durch die Behördenwillkür gespart haben ohne Rücksicht auf das Leid, das die Betroffenen erfahren haben! Das würde den Betrag von 950000 Franken bei weitem übertreffen. Der Anschluss an die Aufarbeitung des Kantons Zürich würde der Zuger Geschichte in keiner Art und Weise gerecht.

Stille Nacht, dunkle Nacht für die Betroffenen der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen. Sie haben im Stillen gelitten. Ihr Preis war hoch und der persönliche Schaden, den sie erlitten haben, ist kaum vorstellbar! Es kann nicht ungeschehen gemacht werden, aber eine Zustimmung wäre ein wichtiges Zeichen der Solidarität gewesen. Ich habe mich im Namen des Grünen Forums für ein wenig (14000 Franken) Gerechtigkeit auf Gemeindeebene eingesetzt und musste feststellen, dass in der nächsten Umgebung die Nächstenliebe, die wir unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern aus der Vergangenheit schulden, keine Zustimmung fand.

Es bedarf dann wohl einiger Fürbitten der CVP und anderen Parteien in der Mitternachtsmesse, damit das eigene schlechte Gewissen gesühnt werden kann. Das muss dann auch genügen. Bleibt noch die Hoffnung der guten Vorsätze im neuen Jahr. Nach vier Jahren im Kantonsrat bin ich allerdings näher bei der Realität angekommen. Herzlichen Dank an alle, die sich mit den Betroffenen solidarisch gezeigt und dies mit ihrer Zustimmung an der Gemeindeversammlung zum Ausdruck gebracht haben.

Rita Hofer, Kantonsrätin Alternative – die Grünen und Co-Präsidentin Grünes Forum, Hünenberg