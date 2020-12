Orden 100 Jahre Missionsgesellschaft Steyler in Steinhausen: Stille Schaffer für das Gute Seit 100 Jahren sind die Steyler auf dem Steinhauser Schlossberg zu Hause. Die Missionsgesellschaft will die Jubiläumsfeierlichkeiten nachholen.

Auf dem Schlossberg in Steinhausen befindet sich seit 100 Jahren die Schweizer Niederlassung der Steyler Missionare. Bild: Matthias Jurt (17. Dezember 2020)

Wer Schlossberg liest, der geht davon aus, dass auf einer sogenannten Erhebung auch ein Schloss steht oder sich wenigstens Hinweise auf eine solche Baute finden lassen. Beim Steinhauser Schlosshügel ist so viel klar: Es liessen sich bis anhin keine Hinweise auf ein schlossartiges Gebäude auf dem Moränenhügel finden, der am westlichen Rand von Steinhausen liegt. Verbrieft ist jedoch, dass das Gebäudeensemble auf dem 442 Meter hohen Berg seit 100 Jahren den Steyler Missionaren gehört.

Wie aus einem Bericht im katholischen Pfarrblatt hervorgeht, bezahlte die Vereinigung insgesamt 135000 Franken für dessen Erwerb. Die Liegenschaft dürfte in der Zwischenzeit an Wert gewonnen haben und steht nicht zum Verkauf, da sich in diesen Gebäuden der Schweizer Sitz der Steyler befindet. Diese Organisation heisst eigentlich Gesellschaft des göttlichen Wortes.

Gegründet in den Niederlanden

Die Bezeichnung der Gemeinschaft als Steyler leitet sich vom Ort der Gründung der Vereinigung ab, die 1875 in Steyl erfolgte. Heute ist die Keimzelle des Ordens ein Stadtteil von Venlo in den Niederlanden. Wie der Presseverantwortliche der Schweizer Steyler Roger Tinner erklärt, «engagieren sich aktuell rund 6000 Mitbrüder weltweit für den katholischen Orden.» Diese Zahl könne die Organisation aktuell konstant auf diesem Niveau halten. Nachwuchs komme aus Indonesien, Vietnam und Indien hinzu. Aber auch aus Afrika schlössen sich viele junge Menschen dem Steyler-Orden an.

Den Menschen mit Offenheit begegnen

Eine Eigenart der Missionare aus Steinhausen liegt darin, dass sie ihre Wohnplätze nicht als Kloster bezeichnen. Vielmehr sind es, wie Roger Tinner erklärt, «Missionshäuser», das zeige an, dass «wir auf die Menschen zugehen und Ihnen mit Offenheit begegnen wollen». Zudem passen sich die Steyler den lokalen Gegebenheiten an. Roger Tinner begründet diese Vorgehensweise so: «Wir haben kein äusseres Erkennungsmerkmal, und wir wollen uns nicht von anderen als etwas Besonderes abgrenzen.» Diese Art der Anpassung leiten die Steyler aus dem Neuen Testament her: «An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen», heisst es sinngemäss im Heiligen Evangelium nach Matthäus.

Die katholische Gemeinschaft will durch ihre Offenheit punkten. In ihrem Emblem hat sie eine Weltkugel, die von einem breiten Band umschlungen ist, welches in ein Kreuz mündet. An den Standorten, an denen die Steyler tätig sind, wollen sie die Menschen vor Ort auf der Suche «nach Zeichen der Gegenwart Gottes in einer zerrissenen Welt» behilflich sein. Auf diese Botschaft hätten sie, so der Mediensprecher von Steyler Schweiz, natürlich nicht den Alleinvertretungsanspruch: Man findet sie auch anderswo, Gott sei Dank.»

Matthias Helms ist neuer Leiter

Die Schweizer Steyler stehen seit dem 1. August unter einer neuen Führung. An diesem Tag hat Matthias Helms die Leitung der Schweizer Vertretung übernommen. Helms mag auf diesem Posten ein Frischling sein, doch da er vorher insgesamt 19 Jahre als Missionssekretär arbeitete, kennt er die Aufgaben, die auf ihn zukommen, sehr gut. Der gebürtige Deutsche Helms ist seit 1983 ein Steyler. Er hat unter anderem 20 Jahre im westafrikanischen Land Ghana gewirkt. Dabei übersetzte er auch das Pflichtenheft eines Sonntagslektionars in die ghanaische Sprache Krobo. Auch dieser Leitfaden passt perfekt ins Steyler-Universum.

Mission bedeutet für diese Gemeinschaft nicht einfach, die Menschen, wo auch immer, zu taufen. Gegenüber dem katholischen Pfarreiblatt des Kantons Zug definierte Roger Tinner das Wort Mission wie folgt: «An der Mission Gottes teilzunehmen, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, von ihnen zu lernen und gemeinsam an einer besseren Zukunft zu arbeiten.» Auf die Schweiz bezogen wollen sich die Steyler als Brückenbauer zwischen Kulturen, Sprachen und religiösen Ausdrucksformen betätigen. Aufgrund der derzeit wütenden Coronapandemie haben die Steyler gezeigt, dass sie schnell reagieren können. Die Nothilfe ist als ein weiteres Tätigkeitsgebiet hinzugekommen.

Damit die Botschaft der Steyler in die Umgebung und in die weite Welt getragen wird, besteht eine Zeitschrift. Lange Jahre gab der Orden die «Stadt Gottes» heraus. Mittlerweile geht die Publikation mit Namen «Leben jetzt» in Druck. Deren Verlage und Redaktion befindet sich noch heute auf dem Steinhauser Schlossberg und zwar im Missionshaus. Wer Gutes tut, will ja der Welt mit Stolz zeigen, wie er dies – erfolgreich – tut.