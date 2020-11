Zug: Stimmbürger entscheiden über die Coronawohltat Eine linke Allianz bringt rund 2500 Unterschriften gegen die temporäre Zuger Corona-Steuersenkung zusammen.

Laurent Fankhauser (mitte rechts) nahm die Unterschriften des Steuerreferendums in Empfang. Bild: Maria Schmid (Zug, 2. November 2020)

Kurz vor Büroschluss übergaben am Montag Vertreter der Alternative-die Grünen (ALG), der SP, der Juso, der Jungen Alternativen, der CSP und des Zuger Gewerkschaftsbunds dem Leiter der Staatskanzlei Laurent Fankhauser elf Couverts. Sie waren mit den Wappen der elf Zuger Gemeinden versehen. Dies wohl um zu zeigen, dass das Referendum gegen die temporäre Steuersenkung zur Coronaabfederung eine breite Akzeptanz gefunden hat.



Der ALG-Kantonsrat Luzian Franzini fand es «cool», unter den gegebenen Umständen rund 2500 Unterschriften zu sammeln. Barbara Gysel (Zug), sie ist SP-Präsidentin im Kanton, deutet die vielen Unterschriften so: «Sie sind mit der Zuger Steuerpolitik nicht einverstanden.» Derweil der ALG-Präsident Andreas Lustenberger (Baar) betont: «Die Vermögenden und die internationalen Unternehmen belohnen, während zahlreiche andere Betriebe in Gastro-, Tourismus- und Eventbranche vor dem Aus stehen, das ist schlichtweg inakzeptabel.»

«Voreiliges Geschenk»

Lustenberger stösst sich daran, dass bei dieser Coronawohltat auch die Gemeinden Geld verlören. Wie es um deren Finanzen stehe, sei derzeit sehr unsicher. Der ALG-Kantonsrat (Baar) erzählt auch, dass er von Gemeinden wisse, bei denen sich die Zahlen in den kommenden Jahren verdüstern könnten. Konkreter äussert sich Lustenberger aber nicht. Die linken Organisationen firmieren unter dem gemeinsamen Dach der Allianz für ein solidarisches Zug. Diese Vereinigung mag sich in gewissen feinen Nuancen unterscheiden, aber die Stossrichtung ist klar. So sagt die Zuger ALG-Kantonsrätin Tabea Zimmermann Gibson: «Die Coronagewinner profitieren am meisten von der Steuersenkung.»

Barbara Gysel glaubt auch nicht, dass die bei einem Ja zum Referendum zu opfernden erhöhten finanziellen Wohltaten beim Mietzins und beim persönlichen Abzug fürs Referendum eine zu hohe Hürden sei. Das vom Kantonsrat beschlossene Paket sei vielmehr ein «voreiliges Geschenk». Zudem geisselt die Allianz in einer gestern verschickten Medienmitteilung, dass eine neuerliche Steuersenkung Steuersubstrat aus anderen Kantonen oder aus dem Ausland anziehen würden. Das sei «Geld, welches in anderen Regionen dringend benötigt» werde.



Der nächste Abstimmungstermin ist der 7. März 2021. Der Abstimmungskampf dürfte interessant werden.