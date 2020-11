Leserbrief Stimmen zur Gemeinderatswahl in Risch Zum Wahlgang in der Gemeinde Risch vom 29. November

Geeignete Politiker zu suchen, finden und zu motivieren, gleicht der Suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Denn sich politisch zu engagieren, ist nicht immer nur Freude und Spass, sondern harte Knochenarbeit, auch verbunden mit vielen Rückschlägen und Frustrationen.

Als jahrelanger Präsident der FDP Risch-Rotkreuz weiss ich dies nur zu gut. Der Anforderungskatalog für ein politisches Mandat ist unendlich lang. In der Praxis zeigt sich jedoch oft, dass die Entscheidungskriterien sich letztlich wenig an diesem Katalog orientieren. Oft sind Parteien überhaupt froh, jemanden gefunden zu haben.

Bei Patrick Wahl war dies anders. Er war schon seit Jahren auf unserer Liste für ein politisches Amt. Man kann auch sagen, er war unser Wunschkandidat, den wir heute mit Stolz im Wahlkampf unterstützen.

Für uns waren und sind Herkunft, Alter und vor allem das «richtige» Geschlecht nicht Match entscheidend. Wir haben ihn nominiert, weil er Fähigkeiten und Eigenschaften besitzt, mit welchen er in jedem Gemeinderatsressort erstens kompetent und zweitens erfolgreich sein kann. Lassen wir uns deshalb nicht blenden und treffen die für Risch beste Wahl. Patrick Wahl.

Rolf Brandenberger, Kantonsrat FDP, Risch

Am 29. November bietet sich uns die Gelegenheit, dass endlich wieder eine Frau im Gemeinderat Risch vertreten sein kann. Seit vielen Jahren ist unser Gemeinderat rein männlich. Ich erachte es aber als sehr wichtig, dass auch die weibliche Bevölkerung eine Stimme im Gemeinderat erhält. Eine Frau bringt andere Qualitäten sowie Sichtweisen ein und davon können alle profitieren. Dies zeigte sich deutlich in der Vergangenheit, wo aktive Gemeinderätinnen und Politikerinnen sich für eine familienfreundliche Gemeinde einsetzten und dieses Engagement mit dem renommierten Pestalozzi-Preis schweizweit gewürdigt wurde. Zwischenzeitlich platziert sich die Gemeinde Risch bezüglich Kinderbetreuungsangeboten innerhalb des Kantons Zug wieder auf den letzten Rängen. Dies soll sich nun wieder ändern. Mit Ursi Eggenschwiler stellt sich eine gut vernetzte, aktive und engagierte Bürgerin der Gemeinde Risch zur Verfügung. Ich bin davon überzeugt, dass Ursi Eggenschwiler mit ihren Kompetenzen und Fähigkeiten, den Anforderungen als Gemeinderätin gerecht wird und diese zum Wohl der gesamten Bevölkerung einsetzt. Ich wähle deshalb am 29. November Ursi Eggenschwiler.

Regula Friedli, Rotkreuz



In allen Forumsbeiträgen der (ehemaligen) Rischer FDP-Amtsträger wird eine wirtschaftsorientierte Haltung als einzig wichtiges Merkmal einer/eines Kandidierenden betont. Doch wenn im Rischer Gemeinderat eines bereits im Übermass vertreten ist, dann dies. Es gibt bereits vier bürgerlich-konservative Männer, welche die Unternehmensinteressen an die erste Stelle setzen. Was fehlt, ist eine Vertreterin der Bevölkerung. Eine Person, welche sich für das Gemeinwohl, für den Erhalt unserer Natur und gegen unbegrenztes Wachstum einsetzt. Ich wähle am 29. November Ursi Eggenschwiler in den Gemeinderat, weil bis jetzt eine soziale und ökologische Stimme im Gemeinderat fehlt, und Vielfalt an Ideen zu besseren Ergebnissen führt.

Konradin Franzini, Vize-Präsident Grüne Risch-Rotkreuz, Rotkreuz



In einigen Leserbriefen wird Glauben gemacht, das Stimmvolk wähle eine Person ins Bauamt. Dem ist nicht so, in allen Zuger Gemeinden werden Personen lediglich in den Gemeinderat gewählt. Die Ressorts werden anschliessend vom Gemeinderat selbst ausgehandelt und verteilt. Gemeinderäte sind in ihren Abteilungen zuständig für strategische Entscheidungen, für die operative Tätigkeit stehen den Dikasterien Abteilungsleiter vor, welche den Gemeinderäten beratend zur Seite stehen. Darum ist es für Kandidierende möglich, jedes der fünf Dikasterien zu übernehmen. Hierbei ist ebenfalls noch zu erwähnen, dass Gemeinden wie Steinhausen oder Muri zeigen, wie erfolgreich Grüne Gemeinderäte Bau-Dikasterien führen können.

Am 29. November wähle ich aus voller Überzeugung Ursi Eggenschwiler in den Gemeinderat, weil ihre Erfahrung und ihre Persönlichkeit eine Bereicherung für den Gemeinderat sind, und es auch in Rotkreuz eine Vielfalt an Meinungen braucht. Ausserdem ist es für unsere Gemeinde ein absolutes Armutszeugnis, keine Frauenvertretung im Gemeinderat zu haben.

Esther Galliker, Rotkreuz

Mit der Demission eines Gemeinderates in Risch ergibt sich die Möglichkeit, das reine Männergremium mit einer Frauenwahl zu ergänzen. Mit Ursi Eggenschwiler kandidiert eine kompetente und hoch motivierte Frau, die alle Eigenschaften für ein Gemeinderatsamt mitbringt. Sie packt gerne an. Sie ist kommunikativ, teamfähig und belastbar. Schwierige Aufgaben anzugehen und zielorientierte Lösungen anzustreben und umzusetzen sind für sie kein Fremdwort. Dies hat sie bei der Berufsarbeit und bei der grossen Fusion der verschiedenen Turnvereine, wie auch als langjährige Präsidentin des TSV 2001 Rotkreuz bestens bewiesen. Ursi Eggenschwiler liebt unsere Wohngemeinde und ist gerne nahe bei den Menschen: Darum möchte sie bei «Leben im Alter» Einfluss nehmen. Die geplanten Alterswohnungen sollen für alle bezahlbar sein. Die Zukunft gehört dem ÖV. Deshalb soll der Pendlerverkehr reduziert werden, damit der Autobahn-Halbanschluss bei Buonas nie realisiert werden muss. Sie steht für Lebensqualität, in der Gemeinde sollen weitere grüne «Pärkli» entstehen, welche Jung und Alt als Treffpunkte dienen.

Wir geben uns als moderne Gemeinde. Doch im heutigen Rischer Gemeinderat fehlt der Blickwinkel der Frauen, weiss man doch, dass geschlechtergemischte Teams erwiesenermassen erfolgreicher sind. Ursi Eggenschwiler ist eine Frau des Volkes fürs Volk und wird sich mit ihrer Lebenserfahrung auf jeden Fall für die Anliegen der Bevölkerung einsetzen.

Hanni Schriber-Neiger, Präsidentin Grüne Risch-Rotkreuz, Kantonsrätin ALG, Rotkreuz