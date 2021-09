Leserbrief Stimmen zur Kirchenratswahl vom Sonntag Zu den Kirchenratswahlen der Reformierten Kirche Kanton Zug

Wir von der Chamer Kantorei freuen uns jeden Mittwoch, wenn uns Remo Cottiati mit seiner gut ausgeprägten Tenor-Stimme unterstützt. Als langjähriger Treuhänder kann ich Remo Cottiati sehr empfehlen, einerseits als Mitglied im Kirchenrat, andererseits als Kirchenratspräsident. Er besitzt vielseitige berufliche Erfahrung und die Finanzen sind in diesem Amt ein sehr wichtiger Aufgabenbereich. Deshalb wähle ich mit Überzeugung zwei Mal Remo Cottiati, als Kirchenrat und als Kirchenratspräsident.

Bettina Imhof, Mitglied Chamer Kantorei, Hagendorn

Die Reformierte Kirche des Kantons Zug ruft für den kommenden 3. Oktober ihre Mitglieder zur Wahl des Kirchenrats und zur Wahl einer neuen Präsidentin oder eines neuen Präsidenten auf. Ich bin seit vielen Jahren Mitglied des Grossen Kirchgemeinderates (GKGR) und ermuntere meine Glaubensschwestern und -brüder, dem Aufruf zu folgen. Es wäre für die sechs bisherigen Kirchenrätinnen und Kirchenräte, die sich zur Wiederwahl stellen, eine verdiente Würdigung ihres engagierten und kompetenten Einsatzes für unsere Kirche. Aus ihrer Mitte stellt sich die bisherige Vizepräsidentin, Ursula Müller-Wild aus Baar, zur Wahl als neue Kirchenratspräsidentin. Die Kandidatin ist eine erfahrene und gewiefte Kirchenrätin und Vizepräsidentin, mit Sinn für Mass und Mitte, dossierfest und bestens vernetzt im weitverzweigten Aufgabenspektrum, das das Präsidium mit sich bringt. Sie ist die ideale Besetzung für diese Position, das attestieren ihr ihre Kolleginnen und Kollegen des amtierenden bisherigen Kirchenrats genauso wie zahlreiche Mitglieder des GKGR. Auch sie verdient eine breite und starke Unterstützung der Wahlberechtigten. Selbstredend hoffen der Kirchenrat und der GKGR gleichermassen, dass zahlreiche Reformierte ihr Wahlrecht ausüben werden.

Werner Gerber, Mitglied der GKGR-Fraktion Baar/Neuheim, Allenwinden

Eine «Kirche mit Zukunft» braucht Zukunft. Um das zu erreichen, sind neue Ideen und eine neue Zusammensetzung im Kirchenrat sicher dienlich. Erfahrung ist sehr wertvoll, aber die Mehrheit des Kirchenrates sitzt schon 16 und mehr Jahre im Gremium. Die Frage sei erlaubt, ob das eine sinnvolle Voraussetzung ist, um neue und grundlegende Herausforderungen anzugehen. Die Forderung nach einem neuen Spirit kommt nicht von ungefähr. Der bisherige Kirchenrat muss sich den Vorwurf gefallen lassen, er habe es versäumt, nachhaltige Reformen einzuleiten und entsprechende Investitionen zu tätigen. Das Projekt «Gesundheit am Arbeitsplatz» muss leider als gescheitert betrachtet werden: Es ist eine traurige Tatsache, dass noch nie in der Geschichte der Reformierten Kirche Kanton Zug so viele Mitarbeitende über längere Zeit psychisch und physisch krankgemeldet waren wie in den letzten 8 Jahren. Dem als drastisch zu bezeichnenden Mitgliederschwund in dieser Periode hat der Kirchenrat nicht entgegengewirkt. Der, man kann es nicht anders ausdrücken, untaugliche Weg von mehr Bürokratie und Verwaltung wurde gefördert und nicht verhindert. Eine «Kirche mit Zukunft» braucht zwingend Innovation, muss sich fit machen, um auf gesellschaftliche Erwartungen, spirituelle Bedürfnisse und Trends stimmige und hilfreiche Antworten zu bieten. Dazu braucht es neue Kräfte, die, etwas vereinfacht bezeichnet, «fit for the future» sind. Insbesondere für das Präsidium wird der Ruf laut nach einer klaren und deutlichen Neuausrichtung. Wählen wir für den Kirchenrat die drei neuen Kandidaten und als Präsident Remo Cottiati, Cham.

Jürg Rother, Pfarrer im Ruhestand, Oberägeri

Ich kenne Remo Cottiati seit über 20 Jahren und habe mit ihm in einem gemeinsamen beruflichen Netzwerk einige Jahre zusammengearbeitet. Dabei habe ich Remo Cottiati als integren, verlässlichen und kompetenten Berufskollegen wahrgenommen. Die Verwaltung der Finanzen der Reformierten Kirche des Kantons Zug erfordert einen fachlich ausgewiesenen Fachmann auf diesem Gebiet. Remo Cottiati hat das notwendige Rüstzeug dazu. Wenn ich mir als Katholik diese Wahlempfehlung für ihn erlaube, dann mache ich diese im Sinne der Ökumene als ehemaliger Präsident der Internationalen Vereinigung Christlicher Geschäftsleute (IVCG) Gruppe Zentralschweiz, ist doch der wiederantretende reformierte Kirchenrat Thomas Hausheer seit dem 1. Juli 2021 zusätzlich als Geschäftsführer des vorwiegend von der katholischen Kirche finanzierten Forums «Kirche und Wirtschaft» tätig.

Theo Biedermann-Iten, Cham