Zug / Cham Fahndung nach Häftling läuft weiter – der Insasse flüchtete bei einer Brennholzlieferung in Cham Erst im Frühjahr hatte sich ein ähnlicher Vorfall ereignet. Die Sicherheitsvorkehrungen werde man aber nicht verstärken, sagen die Behörden.

Schon wieder ist ein Häftling bei einem externen Arbeitseinsatz geflohen. Die Zuger Polizei bestätigte am Donnerstag, dass am Morgen ein 41-jähriger Algerier die Flucht ergriffen hatte. Bereits im März dieses Jahres war ein Insasse der Strafanstalt Zug auf dem Rückweg einer Brennholzauslieferung aus einem Auto getürmt. Er wurde später in Zürich gefasst.

Auch die Flucht vom Donnerstag hat sich bei einer externen Brennholzlieferung ereignet, wie die Nachfrage bei Ueli Rohrer, Gruppenleiter Vollzug in der Strafanstalt Zug, zeigt. Geflüchtet sei der Mann um 10 Uhr in Cham. Der Häftling sei zu Fuss entwichen, Gewalt habe er keine angewendet. Er war mit einer Begleitperson der Strafanstalt sowie mit anderen Inhaftierten unterwegs.

Die Strafanstalt Zug im Zentrum der Stadt. Bild: Werner Schelbert (Zug, 14. Juni 2018)

«Entweichungen kommen selten vor»

Gemäss Rohrer war der Insasse in der Strafanstalt Zug inhaftiert. Er verbüsst eine Strafe nach Delikten wegen Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung sowie verschiedener Allgemeindelinquenz wie zum Beispiel Diebstahl und Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz. Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung kann bedeuten, dass er gegen ein Rayonverbot verstossen hat.

Auf die Frage, ob solche Fälle häufig vorkommen und ob man die Sicherheitsvorkehrungen verstärken werde, antwortet Ueli Rohrer: «Nein, im Regelfall kommen Entweichungen selten vor und man wird die Sicherheitsvorkehrungen nicht verstärken. Die Personen im offenen Vollzug stellen keine Gefahr für die Bevölkerung dar.»

Laut Frank Kleiner, Mediensprecher der Zuger Polizei, läuft die Fahndung nach dem Mann weiterhin. «Bis jetzt konnte er noch nicht gefasst werden», so Kleiners Aussage am Freitagvormittag.

Wie Toni Amrein, Leiter des Amts für Justizvollzug bei der Zuger Sicherheitsdirektion, im März gegenüber unserer Zeitung sagte, finden die externen Arbeitseinsätze fast täglich statt. «Die Bewilligung für externe Arbeitseinsätze erteilt die zuständige Staatsanwaltschaft oder das zuständige Gericht. Es betrifft nur Insassen, die ein gutes Führungszeugnis besitzen, wenn keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen nötig sind und wenn gemäss den Einschätzungen keine Fluchtgefahr besteht.»