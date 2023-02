Strafbefehl Covid-19: Eltern verboten Kindern das Maskentragen in der Schule – die Busse beträgt 200 Franken pro Kind Die Weisung war klar: Ab 2. Dezember 2021 musste in den Schulen ab Primarstufe eine Maske getragen werden. Gebüsst wurde eine weitere Familie wegen eigenmächtiger Ausdehnung der Ferienregelung.

Weil ihre Kinder nach Inkrafttreten der Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie verstiessen, werden die Eltern zweier Familien mit einer Busse von je 400 Franken belegt – bei den vier von den elterlichen Weisungen betroffenen Kindern macht das 200 Franken pro Kind.

Maskentragen wurde damals per 2. Dezember 2021 in den Schulen ab der Primarstufe obligatorisch in Innenräumen. Keine Maskentragpflicht galt, wenn der Unterricht sitzend am Pult erfolgte sowie auch während des Sportunterrichts und des Unterrichts an Blasinstrumenten.

Eltern kannten die Anordnung

Die Eltern der vier Kinder gaben laut Strafbefehl der Zuger Staatsanwaltschaft an, die regierungsrätliche Verordnung zu kennen. Sie wurden von den Schulleiterinnen oder Schulleitern der jeweiligen Schulen mehrmals telefonisch auf die Verordnung hingewiesen sowie vom Rektorat schriftlich informiert.

Dennoch wiesen sie ihre Kinder an, in den Innenräumen der jeweiligen Schulhäuser keine Masken zu tragen. Dies laut Strafbefehl während mindestens 14 Tagen. Die Kinder selber weigerten sich während ihrer Anwesenheit in den Schulgebäuden zudem eine Maske zu tragen. Die Eltern wurden wegen Widerhandlung gegen das Schulgesetz schuldig gesprochen und zu einer Busse von 200 Franken pro Kind verurteilt.

Ferien ohne Bewilligung verlängert

Eine andere Familie hat laut weiteren Strafbefehlen der Zuger Staatsanwaltschaft die Pfingstferien ihrer drei Kinder unerlaubterweise verlängert. Statt diese nach dem Pfingstmontag in die Schule zu schicken, haben sie dies erst eine Woche später getan. Wegen dieser Widerhandlung gegen das Schul- und das Übertretungsgesetz werden beide Elternteile mit je einer Busse in der Höhe von 250 Franken bestraft. Hinzu kommen ebenfalls je 150 Franken Kosten. Total sind somit 800 Franken zu bezahlen.