Strafbefehl Gülle und Schrotflinte – schlechte Kombination eines Zuger Bauern Güllesilo überlaufen, Gewässer verschmutzt, offen herumstehende Schrotflinte gefunden – ein Tag zum Vergessen.

Ein Frühlingstag im vergangenen Jahr brachte einem Zuger Bauern nichts als Ärger. Gegen Mittag war der auf seinem Hof im Kanton Zug gelegene Güllesilo dermassen voll, dass er überlief. Die Gülle schwappte auf das umliegende Land, versickerte und gelangte über eine Drainageleitung in einen Bach. Hinzu kommt, dass am selben Tag im unverschlossenen Milchpumpenraum eine doppelläufige Schrotflinte mit zwei Patronen im Kipplauf gefunden wurde. Laut Strafbefehl der Zuger Staatsanwaltschaft habe der Bauer die Flinte für einen Bekannten aufbewahrt. Dieser wollte damit Krähen schiessen.

Dem Landwirt (64) wird vorgeworfen, fahrlässig eine Gewässerverschmutzung herbeigeführt zu haben. Er hätte als Pächter die Pflicht gehabt, den Güllesilo bei Erreichen der Kapazitätsgrenze – der Silo hat ein Fassungsvermögen von 483 Kubikmetern – abpumpen zu lassen. Hätte er das getan, wäre die Gewässerverschmutzung vermeidbar gewesen. Er hat nämlich gemäss Strafbefehl den Güllestand im Silo zwei Tage, bevor dieser überlief, noch kontrolliert. Dabei habe er festgestellt, dass der Pegel 20 Zentimeter ansteigen könne bis zum Überlaufen.

Regen vorausgesagt, Überlaufen in Kauf genommen

Das Volumen des Silos jedoch dürfe aus Sicherheitsgründen nicht ausgeschöpft werden. Denn wegen Wellenschlags beim Rühren oder durch Windeinwirkung seien die obersten 10 Zentimeter nicht als Lagerraum anrechenbar. Zudem war für die Tage nach der letzten Kontrolle Regen vorausgesagt. Der Landwirt habe in Kenntnis des angesagten Regens in Kauf genommen, dass der Güllesilo überlaufen und eine Gewässerverschmutzung verursachen könnte.

Ähnlich fahrlässig wie in der Güllesache habe sich der Landwirt bezüglich einer Schrotflinte verhalten, die im unverschlossenen Milchpumpenraum seines Hofs herumstand. Mit zwei Patronen im Kipplauf. Der 64-Jährige habe damit in Kauf genommen, dass Drittpersonen die Schrotflinte samt Munition nehmen konnten. Die Flinte habe er laut Strafbefehl für einen Bekannten gelagert. Dieser wollte damit auf Krähenjagd gehen. Was aber wegen des Kalibers verboten ist. Erlaubt ist für die Vogeljagd ein Kaliber von maximal 18,2 Millimeter (Kaliber 12). Die Waffe wies jedoch ein grösseres auf. Zudem verfügte der Landwirt über keine Bewilligung des Bundes, die es ihm gestattet hätte, ausnahmsweise ein Hilfsmittel, das eigentlich für die Jagd verboten wäre, zu verwenden. Er habe also beabsichtigt, ob selber oder durch Dritte, gegen das Jagdgesetz zu verstossen.

Der Mann wird der fahrlässigen Widerhandlung gegen das Gewässerschutzgesetz sowie der Übertretung des Waffengesetzes schuldig gesprochen. Er wird bestraft mit einer Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu 150 Franken (Probezeit: 2 Jahre) sowie einer Busse von 450 und einer Übertretungsbusse von 200 Franken. Die Schrotflinte wird übrigens vernichtet.